Tecnología, ‘DIY’ y repostería, las aficiones que más apasionan en AliExpress

martes, 30 de marzo de 2021, 10:36 h (CET) En el marco de su 11 Aniversario, AliExpress ha publicado los resultados de su estudio ‘Enséñanos lo que te apasiona’, en el que han participado alrededor de 500 usuarios asiduos de la plataforma en España, y que busca conocer qué es o que más apasiona a los fans españoles de AliExpress y cómo la compra online les ayuda a dar rienda suelta a sus aficiones sin grandes desembolsos Tras un año en el que se ha incrementado el tiempo en casa, los españoles han aprovechado para descubrir nuevas habilidades y explorar otras aficiones. Y no es de extrañar que las actividades de interiorganen cada vez más adeptos: la tecnología, la artesanía o el ‘DIY’ (o “hazlo tú mismo”) y la repostería son las actividades que más apasionan a sus usuarios más fieles, de acuerdo con un estudio realizado por AliExpress en el marco de su 11º Aniversario.

El Marketplace global de venta al por menor perteneciente al Grupo Alibaba ha publicado los resultados de su estudio ‘Enséñanos lo que te apasiona’, en el que han participado alrededor de 500 usuarios asiduos de la plataforma en España, y que busca conocer lo que más apasiona a los fans españoles.

Sin duda, la situación actual ha acelerado la necesidad del consumidor de acercarse a las compras online, que están viviendo un auge en España -actualmente el tercer mercado más importante para AliExpress en el mundo. Más del 65% de los fans de la marca en España compran productos a través de plataformas como AliExpress porque es muy cómodo y sencillo; y cerca del 25% lo hace porque no encuentra productos determinados en sitios físicos.

Aunque el ritmo frenético en el día a día a veces se impone, más de la mitad (55%) de los encuestados asegura sacar tiempo de forma diaria para hacer lo que les apasiona actualmente. Y para hacerlo suelen recurrir a AliExpress, pues 6 de cada 10 aseguran comprar, al menos, 3 productos al mes relacionados con su afición.

Como parte de la celebración de su 11º Aniversario, que tiene lugar entre el 29 de marzo y el 2 de abril, AliExpress ha querido homenajear y dar protagonismo a su comunidad de usuarios en España, para los que ha acuñado el término ‘pasionistas’, buscando animarles en el día a día a perseguir y hacer lo que realmente les apasione.

Así son los auténticos ‘Pasionistas’: Geeks, hogaristas y cocinillas

Entre los millones de productos disponibles en AliExpress, los consumidores pueden encontrar encontrado artículos especializados y muy originales para liberar sus pasiones. Precisamente, la tecnología y los videojuegos son las que más apasionan a los usuarios de AliExpress en España, de acuerdo con el estudio. Sin duda, es el año del streaming y consumidores, cada vez más interesados en productos de electrónica de consumo y gadgets para disfrutar de contenido online.

Le siguen de cerca las actividades DIY o “hazlo tú mismo” – desde creaciones artesanales hasta el montaje de muebles para el hogar–, la cocina y la repostería o la moda y belleza, además del deporte en casa.

Apasionados de las gangas: El 74% intenta aprovechar las ofertas disponibles a la hora de comprar en AliExpress

A la hora de tomar la decisión de compra, el 74% intenta aprovechar siempre las ofertas disponibles. Sin embargo, a la hora de la verdad, pese a que el 32% asegura tener en mente las fechas clave para adquirir algunos productos en estos momentos especiales, lo cierto es que el cerca de la mitad (48%) de los fans fieles a AliExpress admiten comprar todo lo necesario para acercarse a sus pasiones en cualquier momento.

El precio es uno de los factores más relevantes para los usuarios a la hora de adquirir productos en la plataforma; seguido de los gastos de envío, la calidad del producto de acuerdo con las valoraciones de otros usuarios o la política de devolución.

El 11º Aniversario de AliExpress – Muchas formas de disfrutar de lo que nos apasiona

Hasta el próximo día 2 de marzo, AliExpress promueve multitud de actividades y dinámicas virtuales para agradecer su fidelidad a los fans de la marca, como:

- Los Sorteazos de la Promoción de Aniversario de AliExpress, en los que se repartirán más de 100.000 euros en premios, incluyendo experiencias exclusivas para los fans de la plataforma, relacionadas con las pasiones y gustos más populares de acuerdo con el estudio

- El reto #MyPassionChallenge organizado por AliExpress en TikTok, en el que se invita a que usuarios españoles compartan sus pasiones a través de divertidos vídeos en esta red social, mismos que han acumulado hasta el momento más de 300 millones de visualizaciones.

- Una serie de entrevistas en Instagram TV titulada ‘El rincón de…’. Puedes disfrutarla a través del perfil de Instagram de AliExpress, y en el que seis personalidades reconocidas como Mario Vaquerizo, Patry Jordan y AlexBy, entre otros, nos cuentan sobre sus pasiones, afines a las que han sido identificadas como las más populares del estudio realizado por la plataforma.

