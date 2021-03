Davofrío.com, una empresa experta en sistemas de climatización Comunicae

martes, 30 de marzo de 2021, 10:12 h (CET) El equipo de Davofrío ofrece diferentes servicios, independientemente del tipo de aire que deba reparar o mantener. También, se encarga de la instalación eficaz de los equipos para que los usuarios no tengan inconvenientes innecesarios Asesoramiento y atención personal sobre sistemas de climatización

La solución es la empresa de Davofrío. El personal de Davofrío Climatización ofrece los mejores equipos de aire acondicionado. Está compuesto por un conjunto de profesionales altamente calificados para ofrecer atención y asesoría en materia energética. Tiene la mayor capacitación entre las diferentes marcas con el fin de ofrecer a sus clientes el mejor servicio posible.

Cualificación

Una de sus mayores características es que la empresa siempre está en armonía con las actualizaciones más recientes. Como bien se sabe, las diferentes marcas suelen innovar sus equipos e implementar en ellos nuevos sistemas. Algunos aparatos son versiones avanzadas, lo que exige que el personal se mantenga al día con los cambios.

Quien contrate los servicios de Davofrío tendrá la certeza de que cuenta con un personal capacitado en cualquier tecnología. La empresa posee los conocimientos necesarios para adaptarse a cualquier situación. Se puede tener la garantía de que sus clientes contarán con una atención de calidad de parte de profesionales.

El entrenamiento que reciben los trabajadores es concienzudo, un aprendizaje que los prepara para anticiparse a los posibles errores. Saber la estructura de cada modelo permite resolver problemas de instalación y del funcionamiento incorrecto de la máquina de aire.

¿Con que tipo de aire acondicionado trabaja Davofrio?

Trabaja con cualquier tipo de aparato de climatización, no importa su diseño, composición, tamaño o potencia de su generador. Desde el aire tradicional de uso doméstico, hasta aquel que se encuentra en los grandes locales comerciales. Incluye enfriadoras VRV, VRF y MRW para hoteles, asilos, cines, hospitales y cualquier otro centro de salud.

Los técnicos de esta compañía también se especializan en reparar, instalar y mantener los equipos de calefacción. En cuanto a la variedad del sector tecnológico, trabaja con diferentes sistemas como la Geotermia y la Aerotermia. Si se asume el control de diversas formas de fuente de energía térmica, fotovolcaica y por supuesto de la solar.

Davofrio opera todas las marcas, no sólo las más conocidas como Samsung, LG, Mitsubishi, Marshall o Panasonic. El servicio trabaja para todo tipo de firmas, sean sus equipos destacados en el mercado o no.

¿Qué abarcan los servicios de climatización?

El primer procedimiento que se puede mencionar es el mantenimiento preventivo del aire en cuestión. Se trata de comprobar que la maquina está funcionando correctamente o si, por el contrario, necesita la intervención técnica. Cada cierto tiempo se revisa y limpia para evitar que el desgaste y la suciedad detengan el equipo.

El análisis periódico contribuirá al ahorro monetario porque el gasto de mantenimiento es inferior al de reparación, con el propósito de limpiarse los filtros y la batería interior y exterior. Se revisan las conexiones eléctricas, la temperatura los desagües y se mide la velocidad de la ventilación.

Davofrio frente a la crisis sanitaria

Una razón poderosa para confiar en esta corporación fue la forma de manifestarse después de la aparición del Covid 19. La situación epidemiológica ha obligado a la sociedad en general a doblar las medidas de protección de la salud. El virus se aloja en las superficies, lo que aumenta las probabilidades de contagio de la enfermedad.

La empresa de climatización proporciona un servicio de limpieza profunda y desinfección de las maquinas de aire. Para lograr un procedimiento efectivo se usa una hidrolavadora de alta temperatura con ayuda de productos bactericidas. A través de un sistema de choque de ozono el equipo quedará listo para purificar el ambiente. De esta forma, demuestra que sus clientes son prioridad para le empresa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.