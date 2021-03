Los efectos de la pandemia en el alumnado y la academia como solución, por ESTUDIOTEC Comunicae

martes, 30 de marzo de 2021, 10:12 h (CET) Se cumple un año desde el comienzo de la pandemia, una situación que no solo ha afectado a la economía y a la salud, sino que también ha llevado al desánimo y la desmotivación con los estudios Aunque parece que poco a poco se vea la luz al final del túnel, la sociedad aún se encuentra en un contexto de incertidumbre y confusión de cara al futuro. Mucho se habla de la pérdida económica y los efectos que la pandemia ha tenido sobre la salud, pero se habla poco sobre cómo afecta la pandemia al sistema educativo y a la psicología de los alumnos. A corto plazo, la crisis sanitaria y la ausencia de las clases presenciales causan angustia y ansiedad, pero también tienen consecuencias graves en el estudio. Algunas de estas consecuencias son el insomnio, la dificultad de memorizar y concentrarse. Otra consecuencia de la pandemia es la pérdida de las costumbres diarias, algo que es muy necesario en las personas.

Una de las herramientas que han aportado algo de ayuda a esta situación es la tecnología, ya que ha sido el medio de conexión entre profesores y alumnos. Sin embargo, la tecnología no ha sido suficiente para motivar al alumno, para suplir esas técnicas de aprendizaje que emplean los profesores para ayudar a los alumnos en el estudio. Según el estudio “Consecuencias del cierre de Escuelas por el Covid-19 en las Desigualdades Educativas” realizado por la Universidad de Alcalá, España, el 90% de los alumnos se sienten frustrados, tristes, desmotivados y ansiosos respecto a la situación de cuarentena obligatoria que ha obligado que el estudio se realice desde casa. Por un lado, la tecnología atrae mucho a los alumnos, pero no les motiva académicamente.

Una forma de suplir esta desmotivación hacia el estudio es contando con una academia especializada en apoyo escolar, técnicas de aprendizaje, psicopedagogía, programas TDAH y tallers de desarrollo. Según ESTUDIOTEC, una academia especializada en este tipo de formación, es imprescindible un estudio personalizado, a medida de cada alumno, ya que no todos tienen las mismas capacidades cognitivas y creativas. “Cada alumno es especial y diferente y tiene unas habilidades diferentes que hay que estimular. Es muy importante desarrollar una formación personalizada para estimular esas inquietudes, ese potencial que tiene cada alumno. No podemos enseñar a todos los niños de la misma forma” explica ESTUDIOTEC.

ESTUDIOTEC, que lleva desde 2008 formando jóvenes, además afirma que sus modalidades de estudio se pueden realizar de forma presencial, semipresencial e incluso online, algo tan necesario hoy en día, con la situación actual. No hay ningún alumno que suponga un reto para ESTUDIOTEC, ya que esta academia tiene una gran experiencia en casos en los que hay dificultades para la lectura, la escritura, trastornos de déficit de atención o hiperactividad. Es muy importante contar una ayuda especializada para estos alumnos, que quizás no pueden recibir una atención personalizada en esta situación de pandemia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.