Sprout World celebra hoy 30 de marzo el Día Internacional del Lápiz que cumple más de 450 años Comunicae

martes, 30 de marzo de 2021, 10:20 h (CET) El 30 de marzo celebramos el aniversario de una de las herramientas de comunicación más influyentes del mundo. No es el teléfono, la máquina de fax o el ordenador; es un invento mucho más antiguo: el lápiz. Hace 450 años, revolucionó el mundo, haciendo posible que todos escribieran sus ideas y pensamientos Hoy en día, el lápiz sigue siendo una herramienta para dar vida a las ideas, pero es mucho más que eso. Se está convirtiendo en un símbolo popular de una nueva vida. Con el invento más reciente de Sprout World, el tradicional lápiz ahora se puede convertir en un nuevo árbol cuando se haya acabado de utilizar.

Todos los niños del mundo aprenden a escribir su nombre con él. Los arquitectos, carpinteros, dibujantes y estudiantes lo utilizan a diario. De hecho, todos los que necesitan hacer una trazos o escritura que no sea permanente y se pueda borrar utilizan un lápiz.

Hoy celebramos la invención del lápiz y desde Sprout World miramos hacia atrás para ver cómo ha evolucionado a lo largo de los años.

El Día Internacional del Lápiz es el 30 de marzo de cada año. En este día, hace 163 años en 1858, el estadounidense Hymen L. Lipman recibió la patente de un lápiz con un borrador adjunto al final.

Pero la historia es mucho más antigua. Volvamos al principio; el nacimiento del lápiz.

En el 1500:

En Inglaterra se descubrió una gran fuente de grafito. Los trabajadores ingleses pronto descubrieron que el grafito dejaba una marca más oscura en el papel que el plomo, por lo que lo llamaron plomo negro. Un término que aún conduce a la confusión de que los lápices contienen plomo. Los ingleses envolvieron palos de grafito en papel de hilo y los vendieron en la calle. Este nuevo invento se llamó lápiz, de la palabra latina pencillum que significa pincel fino. Lo mejor: se borraba con pan rallado.

En el siglo XVII:

A un carpintero de Inglaterra se le ocurrió la idea de envolver el grafito en madera. Las dos mitades de madera se pegaron con el grafito en el interior. Nació el primer lápiz de madera. Fue un gran invento; estaba seco, se podía llevar a cualquier parte, era asequible y se podía borrar.

A finales del 1700:

Las minas inglesas se estaban quedando sin grafito y una guerra contra Francia acabó con el suministro de lápices en Francia. Francia tenía que encontrar una solución, por lo que al científico y comandante militar Nicolas-Jacques Conté se le ocurrió la idea de mezclar los dos ingredientes principales: grafito molido y arcilla. Es la misma mezcla que se usa en los lápices de hoy. Para encerrar el plomo en madera, Conté cortó una ranura de un palo de madera entero, en lugar de cortar primero un palo por la mitad como lo hicieron los ingleses. La mina del lápiz se pegó en la ranura y se pegó otra pieza de madera encima de la mina.

El lápiz de Conté fue patentado en 1795.

A mediados y finales de 1800

El método de mezcla de Conte se difundió y coincidió con la invención de la maquinaria. Las fábricas comenzaron a producir lápices en masa y la fabricación de lápices se convirtió en una industria de un millón de dólares.

El alemán A.W. La compañía Faber, hoy conocida como Faber-Castell, se hizo muy popular y su rival de mucho tiempo, The J.S. La compañía Staedtler, fabricó alrededor de dos millones de lápices por año en la década de 1870. En Estados Unidos, Joseph Dixon Crucible Company estaba en camino de convertirse en una de las marcas más emblemáticas del país.

En 1858

El papelero estadounidense Hymen L. Lipman recibió la patente de un lápiz con un borrador adjunto al final. La patente fue declarada inválida en 1875 con el argumento de que no era necesario adjuntar un lápiz y una goma de borrar para poder utilizarla.

En la década de 1900

Durante este siglo se producen todo tipo de lápices. Los lápices se vuelven un producto común en todos los hogares y en la mochila de todos los niños.

2013:

El lápiz pasó por la reinvención más importante de todos los siglos cuando un grupo de estudiantes del MIT, Boston, reemplazó la goma de borrar por una cápsula de semillas, convirtiéndolo en el primer lápiz plantable del mundo. La empresa Sprout World pronto la convirtió en un símbolo popular de sostenibilidad y nueva vida. La idea era plantar el lápiz cuando era demasiado corto para escribir o colorear y así darle una nueva vida plantándolo. El lápiz Sprout patentado de Sprout World puede convertirse en hierbas, verduras o flores.

2021:

Sprout World ha completado el círculo vital del lápiz con la invención de un lápiz que hace crecer un nuevo árbol. Encontrar una semilla de árbol de germinación fácil que encajara en la cápsula del lápiz Sprout fue un proceso complicado, pero logramos hacer un lápiz Sprout que se puede convertir en un abeto.

Un abeto puede vivir 100 años y puedes hacer más de 170.000 lápices de un árbol.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La colaboración y el mantenimiento predictivo serán claves en la nueva gestión inteligente de activos industriales La gestión inteligente de activos forma parte de una estrategia basada en cuatro pilares: producto inteligente, fabricación inteligente, activo inteligente y personas, según se puso de manifiesto en el Día Temático de Industria Digital organizado por AUSAPE MicroPlanet distribuye luminómetros para verificar la eficiencia de los procesos de limpieza Opera GX reta a los streamers Anomaly y pashaBiceps a un cara a cara definitivo en CS:GO Mamoplastia, una de las cirugías estéticas más demandadas según especialistas en el sector Restaurante El Palacio de la Bellota: un éxito en las "no fallas" de Valencia