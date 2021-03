Tecnomari propone consejos para comprar móviles baratos Comunicae

martes, 30 de marzo de 2021, 09:52 h (CET) En ocasiones, resulta complicado para el consumidor elegir un dispositivo móvil nuevo debido al gran aluvión de smartphones que existen. Pero, gracias a ello, se puede escoger entre distintas marcas y precios. Por esta razón, las tiendas de móviles líderes en venta de tecnología y electrónica Tecnomari traen los puntos más importantes a valorar cuando el usuario quiera comprar móviles baratos A tener en cuenta: uso y marcas

En primer lugar, se debe saber el uso que se le dará al nuevo dispositivo para realizar un cribado más concreto de entre todos los candidatos de móviles libres. No es lo mismo uno que se vaya a usar durante toda la jornada por trabajo, que uno que se va a utilizar de forma menos activa y no necesite tanta exigencia. Tener claro el propósito es fundamental, así se podrán ajustar a la perfección características como la cámara, la memoria RAM o la autonomía.

Según datos de un estudio reciente, el 94% de encuestados afirman haber usado sus móviles libres en las últimas 24 horas. Así, la implantación en los últimos años y cada vez más creciente de los smartphones está derivando en un uso casi excesivo del mismo, especialmente entre el público joven entre 18 y 35 años. Además, parece que las grandes marcas como móviles Samsung y Apple son por poco las únicas opciones a la hora de adquirir un nuevo dispositivo. Y son grandes apuestas, sí, pero si lo que se busca son smartphones baratos, en Tecnomari, tiendas de móviles, presentan los más atractivos.

Aunque Samsung destaque por sus últimos buques insignia, también concibe la gama media. Este es el caso de modelos como los móviles Samsung Galaxy A52 5G o el Samsung Galaxy A02S. Ambos se muestran como dispositivos económicos y ofrecen prestaciones que se acercan a la gama alta. De esta manera, no se tendrá que renunciar a un excelente rendimiento por razones de precio.

Sin embargo, la apuesta segura en equilibrio entre precio reducido y grandes prestaciones son las marcas de móviles libres asiáticas. España, con un 45,40%, es el país europeo más interesado en comprar móviles chinos. Así, marcas como Xiaomi han aprovechado el impulso del mercado occidental para proponer ejemplares muy bien acondicionados y a un bajo coste como Xiaomi Redmi Note 10 o Xiaomi Redmi 9AT. Esta compañía, resulta ser la más atractiva para los consumidores españoles con más de un 30% de móviles libres vendidos en el último año.

Una firma que ha ido calando en los catálogos y que se convierte en un fuerte competidor a la hora de comprar móviles es Realme. Aunque su entrada al mercado fue tan solo hace tres años, no fue impedimento para vender en tres días un millón de terminales y lanzar modelos como Realme 7 Pro. Se trata de un dispositivo dispuesto a explorar nuevos horizontes en cuanto a accesibilidad y diseño que conquista tanto a jóvenes como a mayores.

Si lo que se desea es un terminal con buenas prestaciones con un precio ajustado, Tecnomari, tiendas de móviles, propone desviar la vista hacia los móviles chinos. Y es que, en telefonía móvil, la afirmación “si es barato es de mala calidad” hace tiempo que se derrumba. De hecho, numerosos fabricantes chinos se han colado en el podio de los smartphones más vendidos en un rango de entre 130€ y 350€.

