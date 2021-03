IMAP Albia Capital refuerza su estrategia con el nombramiento de Aitor Cayero como socio Comunicae

martes, 30 de marzo de 2021, 10:04 h (CET) La compañía, especializada en Operaciones Corporativas y M&A, es el socio en España de la Organización IMAP, que se encuentra entre los 10 primeros asesores a nivel internacional y es el primero independiente IMAP Albia Capital, especializada en operaciones corporativas, fusiones y adquisiciones M&A, ha nombrado a Aitor Cayero como nuevo socio de la firma, apostando por la promoción de su equipo como parte de su estrategia de crecimiento.

Aitor se suma a un equipo que cuenta entre sus miembros con destacados profesionales en el mundo de las finanzas corporativas. Tras 10 años en la compañía, ha participado y liderado más de 30 proyectos de M&A, valoración y refinanciación en sectores tan diversos como tecnología, automoción, alimentación y bebidas, industrial y minería.

Aitor Cayero vivió durante más de 12 años en New Jersey, USA, y se incorporó a IMAP Albia Capital en el año 2010. Además de poseer una sólida experiencia financiera, es desde 2016 Chartered Financial Analyst, tras haber superado los tres niveles del programa del CFA Institute. Dentro de IMAP, organización cuyo miembro exclusivo en España es Albia Capital, coordina las oportunidades provenientes de despachos internacionales. Es ponente habitual en seminarios y cursos relacionados con finanzas corporativas en Universidades y Escuelas de Negocios.

IMAP Albia Capital es el socio en España de la Organización IMAP, que, con una extensa presencia internacional, se encuentra entre los 10 primeros asesores a nivel global, siendo el primero independiente. Desde su fundación en el año 2004, IMAP Albia Capital ha cerrado más de 125 operaciones de compra, veta de empresas y fusiones M&A en el mercado doméstico interviniendo en otros tantos proyectos de asesoramiento en financiación, reestructuración, valoración y estrategia de negocio.

Fuente: Servicios Periodísticos

