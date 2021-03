La 'coach' Lupe Hurtado llama a la visibilización de las personas con discapacidad intelectual Comunicae

martes, 30 de marzo de 2021, 08:00 h (CET) Lupe Hurtado, formadora y conferenciante con parálisis cerebral, es entrevistada para la revista digital ÈXIT21 -un proyecto comunicativo de la Fundació Catalana Síndrome de Down-, en la que cuenta su experiencia de vida y su superación personal La visibilización de las personas en situación de discapacidad intelectual es uno de los grandes retos de la sociedad. Y ese es uno de los objetivos que se ha planteado la Fundació Catalana Síndrome de Down con el proyecto comunicativo ÈXIT21, iniciado en el año 2011.

ÈXIT21 quiere ser un instrumento puesto a disposición de las personas con discapacidad intelectual para que ganen el lugar que merecen en el mundo de los medios de comunicación; un proyecto mediático pensado, elaborado y ejecutado por estas mismas personas para que puedan hacer llegar su voz y compartir sus opiniones, pensamientos e inquietudes gracias a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

En su formato de revista digital, ÈXIT21 incluye noticias, artículos de opinión, textos literarios y también entrevistas a personas de toda índole que reflexionan sobre la discapacidad y la inclusión. Y, sin duda, una voz autorizada en la materia es la de Lupe Hurtado, coach y speaker con parálisis cerebral especializada en Inteligencia Emocional.

A pesar de las barreras impuestas por esta discapacidad y de los prejuicios sociales, Lupe Hurtado estudió en la universidad, donde se licenció en Geografía, y también ha trabajado para la administración en ayuntamientos y consejerías. Además, su vocación de servicio la ha llevado a trabajar y colaborar para varias entidades sin ánimo de lucro y ONGs, llegando a viajar a Nicaragua como cooperante.

A raíz de la muerte de su madre, Lupe Hurtado se planteó cómo dar sentido a su vida y empezó a leer sobre Psicología, Desarrollo Personal y Programación Neurolingüística (PNL). Se formó en estas disciplinas y se propuso ayudar a otras personas a superar sus barreras, liberar sus energías y encontrar su fuerza interior para llegar a lo más alto.

Y eso es lo que hace en la actualidad con sus formaciones, sus conferencias y sus sesiones de coaching. Lupe imparte sus charlas en centros y eventos, y también atiende de manera individual, con el objetivo de que, quien pase por ella, refuerze su autoestima, su alegría, su energía y su paz interior.

El día 30 de marzo, Lupe Hurtado compartirá su experiencia personal y su filosofía de vida en una entrevista para ÈXIT21 en la que, nuevamente, animará a todos los espectadores a romper con las convenciones y las creencias limitantes, a partir de la convicción de que "los recursos que nos ayudan a sobrevivir y a ser feliz están dentro nuestro. Solo tenemos que ir a buscarlos".

Acceso a la entrevista en: http://exit21.org

