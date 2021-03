Electronovo y los 5 electrodomésticos indispensables en la cocina Comunicae

lunes, 29 de marzo de 2021, 17:56 h (CET) Acondicionar o reacondicionar una cocina puede llegar a ser complicado si no se sabe poner el foco en comprar electrodomésticos necesarios e indispensables para el día a día. Y es que, si se echa un vistazo a muchas cocinas españolas se podrán encontrar electrodomésticos que han sido usados en tan solo un par de ocasiones ¿Cómo comprar electrodomésticos necesarios y buenos?

Microondas, lavavajillas, lavadora, encimeras de cocina, cafeteras, tostadoras, secadoras o frigoríficos baratos, etc. ¿cuáles son los electrodomésticos que toda cocina debe tener? Y, lo más complicado: ¿cómo comprar electrodomésticosy acertar?

Lavadora. Comprar la lavadora siempre trae muchos quebraderos de cabeza, ya que una vez se inicia el proceso de búsqueda, inevitablemente, surgen todas las dudas.

Más allá de aspectos básicos como son el color, el tamaño y el tipo de carga, puntos como el consumo, los programas y la capacidad se convierten en aspectos a tener en cuenta para acertar en la compra.

Encimeras de cocina. Ya sea porque se está remodelando la cocina o porque simplemente se necesita una nueva, las encimeras de cocina son unas grandes desconocidas para muchos usuarios.

Para empezar, se deberá optar entre las encimeras de cocina de gas, inducción o vitrocerámica, siendo la primera más laboriosa de limpiar y las otras dos más resolutivas para el día a día. A continuación, se ha de escoger la cantidad de fogones que se quieren en función del uso, lo más habitual son encimeras de cocina de 2, 3 o 4 puntos de cocción.

Microondas. Aunque existen muchos detractores del microondas, es un imprescindible para la otra parte de la población. Ya que, con tan solo unos minutos y sin tener que limpiar, se puede calentar rápidamente hasta incluso se puede cocinar. Pero, ¿qué se debe tener en cuenta al comprar un microondas?

Pues bien, se deberá elegir entre un microondas sin grill (solo para calentar), un microondas con grill o un microondas con grill y convección, es decir, un microondas que también cumple la función de horno, un punto muy a tener en cuenta si este se utiliza mucho para pasos concretos de las recetas.

Frigoríficos baratos. Se trata del electrodoméstico en el que los usuarios dudan más e invierten mayor tiempo antes de dar el paso a comprar frigoríficos baratos o no. Ya sea un frigorífico americano, un frigorífico pequeño o alguno de los muchos frigoríficos combi baratos, es recomendable investigar bien las opciones del mercado y saber qué atributos se necesitan.

Así pues, se trata de un electrodoméstico de coste algo más elevado y cuya vida útil es longeva, por lo que una mala elección acarreará años de insatisfacción con el mismo. Es por este motivo que, se esté pensado en comprar frigoríficos baratos o no, se deben tener en cuenta todas las necesidades a cubrir e ir un paso más allá del color y tamaño.

Lavavajillas. Puede que no forme parte de uno de los “indispensables” pero sí que hacen la vida más fácil y entonces… ¿por qué no tenerlo? En el mercado se pueden encontrar lavavajillas de diferentes tamaños y funcionalidades, navegar y seleccionar el que más se acople a las necesidades de cada usuario será sinónimo de una buena compra.

Estas son algunas de las recomendaciones que da Electronovo como tienda especializada en la venta de electrodomésticos baratos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.