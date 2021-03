Grupolaberinto analiza las causas que podrían explicar el aumento de las infidelidades tras la pandemia Comunicae

lunes, 29 de marzo de 2021, 17:20 h (CET) La manera de vivir ha cambiado drásticamente tras el impacto de la pandemia. Para algunas parejas ha presentado una nueva oportunidad de reconectar y fortalecerse, pero para muchas otras ha sido un impacto dramático que despertó tensiones y posiblemente, infidelidades. Poco a poco con la llegada de la nueva normalidad, se creía que las parejas volverían a ser lo de antes, sin embargo, las deslealtades podrían seguir en aumento. Desde GrupoLaberinto explican los motivos detrás de las infidelidades Aburrimiento: con todas las restricciones es normal sentirse aburrido, lo que en muchas ocasiones puede crear presión en la relación. Para muchas personas una aventura (virtual o presencial) es una manera de entretenimiento para aliviar tensión con la pareja.

Falta de intimidad: sobre todo en las relaciones que ya tenían problemas previos a la pandemia. La falta de relaciones sexuales y la menor atracción por su pareja, es una de las causas principales de las infidelidades durante la pandemia.

Aislamiento y soledad: a pesar de estar en compañía continuamente, la situación ocasionada por la pandemia ha aumentado la sensación de soledad. Si la comunicación de pareja no es óptima es muy fácil buscar la compañía de otros, incluso de manera virtual.

Cambio en la rutina: en muchas ocasiones las rutinas laborales limitaban el contacto entre las parejas, con la llegada del confinamiento y el teletrabajo, el contacto aumento y en muchas ocasiones también la tensión.

Falta de distracciones: el espacio personal es muy importante en las relaciones. Al perder las distracciones del día a día (los amigos, el gimnasio, etc.) las parejas se han visto obligadas a compartir espacio 24/7, lo que facilita percibir las manías y defectos del otro y fastidio ante las mismas.

Nuevas emociones: tras un año en el que el chándal se ha convertido en la vestimenta por excelencia, la posibilidad de vivir una experiencia excitante y nueva puede ser muy tentadora. Mantener el secreto de un amante es sin duda una nueva emoción.

Aunque reconocer que la pareja ha cometido una infidelidad puede llegar a ser una experiencia muy dolorosa y estresante, puede ser una oportunidad para promover un cambio que tal vez era necesario. Bien para fortalecer los cimientos de la relación y reinventarse como pareja, o bien para emprender un camino por separado que permita vivir de una forma más íntegra y consciente.

Acerca de GrupoLaberinto

GrupoLaberinto nace con vocación de acercar a España el último concepto de psicoterapia, desde un claro compromiso con la felicidad y el bienestar, junto a la mejor atención al cliente. Con un destacado equipo de más de 10 psicólogos y psiquiatras especialistas en los diferentes campos de la salud y la psicología, GrupoLaberinto marca la diferencia con una nueva forma de hacer terapia que, además, quiere compartir a través de sus constantes talleres y cursos profesionales y divulgativos.

GrupoLaberinto interviene en todos los ámbitos de la psicoterapia y en todos los momentos evolutivos de las personas: adultos, niños, adolescentes o tercera edad; terapia individual o grupal, de pareja o familiar; y con diverso nivel de gravedad de los problemas, que abarcarían desde la atención a los colectivos más vulnerables, como son las personas con enfermedad mental grave, hasta el apoyo a estudiantes o situaciones de insatisfacción transitorias.

GrupoLaberinto está comprometido con la investigación y la formación de nuevos profesionales, manteniendo convenios de colaboración con distintas universidades (Universidad Complutense UCM, Universidad Europea UE, Universidad Internacional de Valencia UE, Universidad Internacional de la Rioja UNIR, etc.) Cada área de intervención está dirigida por un especialista en la materia, contando con uno de los equipos más prestigiosos a nivel nacional.

www.grupolaberinto.es

Calle de Francisco Silvela, 30

28028 Madrid

