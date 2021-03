Llegan los espacios creativos Agile: colaborativos, seguros y eficientes Comunicae

lunes, 29 de marzo de 2021, 13:20 h (CET) Para simplificar el proceso y la transformación, Actiu, ha lanzado la "Guía Agile", cuyo objetivo es ayudar a empresas y trabajadores a construir eficazmente esta nueva realidad, con soluciones de mobiliario que permiten configurar entornos cambiantes en los que fluyan las ideas y se descubran nuevos caminos, que sirvan también para mejorar procesos, aprovechar todos los metros cuadrados e impulsar la transformación Los nuevos retos globales requieren que las empresas transformen sus propios espacios para lograr un sistema de trabajo más ágil y flexible.De esta forma crear entornos colaborativos y seguros abre la puerta a nuevas perspectivas y oportunidades.



Las grandes tecnológicas entendieron muy pronto que la oficina tradicional, estática y jerarquizada limitaba su competitividad, y crearon entornos de trabajo disruptivos y altamente colaborativos y eficientes.



Este nuevo modelo y sus múltiples variables se ha estructurado gracias a la metodología Agile, que ayuda a crear espacios de trabajo saludables, flexibles y colaborativos que promueven el bienestar e impulsan la creatividad.



"Cada empresa tiene sus necesidades específicas- comenta Soledat Berbegal, Consejera y directora de marca de Actiu- , y en mayor o menor grado, tienen que impulsar su faceta más innovadora para seguir siendo competitivas. Un espacio común bien diseñado, además de proteger la salud, debe favorecer los encuentros creativos, permitiendo la transmisión de ideas entre las personas y posibilitar momentos de desconexión entre tareas operativas que requieren concentración".



Para la directora de marca de Actiu, "muchas tareas administrativas y de gestión, podrán ser en remoto, pero co-crear, desarrollar un producto o servicio así como impulsar la creatividad de equipo requieren cierta presencialidad. Eso sí, cada vez se potenciarán más los proyectos y resultados, aportando responsabilidad, libertad y más confianza al usuario a través de metodologías como Agile".



Atracción del talento

Las ideas y la creatividad son siempre la base de cualquier proyecto y las personas que conforman el equipo, el mayor activo. A estos factores hay que añadir los recursos necesarios para manifestar y poner en común su talento y, especialmente, un espacio confortable que estimule el ingenio y favorezca un trabajo en equipo desde las premisas de la salud y del bienestar.



Los entornos de colaboración fomentan que las personas participen, que aporten y que se sientan escuchadas. En un momento en que la atracción y fidelización del talento es esencial, esos espacios no pueden ser fruto del azar.



También en remoto

Precisamente los últimos meses han demostrado que nuevos modelos de trabajo a distancia son posibles, pero también del papel determinante de la conexión, de la comunicación y de la socialización entre los miembros de un equipo. La relación personal genera confianza y lazos que no pueden sustituir las pantallas, pudiendo esos espacios creativos aportar ese valor intangible. Así lo indica un estudio realizado en 2020 por Actiu en el que el 77% de los encuestados afirmaba que la parte más negativa del teletrabajo era la pérdida de la socialización y de las relaciones personales.



A través de una mentalidad flexible y un mobiliario versátil con elementos auxiliares que den respuesta a esos usos nuevos, es posible configurar un entorno de trabajo de manera sencilla y polivalente en cualquier entorno corporativo así como también en terceros espacios.



Guía y soluciones Agile de Actiu

Para simplificar el proceso y la transformación, Actiu, ha lanzado la "Guía Agile", cuyo objetivo es ayudar a empresas y trabajadores a construir eficazmente esta nueva realidad, con soluciones de mobiliario que permiten configurar entornos cambiantes en los que fluyan las ideas y se descubran nuevos caminos, que sirvan también para mejorar procesos, aprovechar todos los metros cuadrados e impulsar la transformación.



Los espacios compartidos, especialmente los destinados al trabajo creativo, además de ergonomía, requieren mobiliario polivalente, móvil y fácilmente adaptable a las necesidades de cada tarea. La agilidad de los elementos va más allá de las sillas y las mesas, y requiere soluciones modulares y flexibles que conjuguen funcionalidad y diseño, como las que Actiu ha incorporado en su Guía Agile.



Una colección de novedades que engloba desde Gradas móviles que permiten rediseñar el espacio de una manera sencilla a los soportes móviles Caddy 500, que pueden incorporar pizarras y pantallas aportando a la vez privacidad. Las novedades Agile de Actiu incluyen también paneles fonoabsorbentes decorativos que mejoran el bienestar acústico del espacio así como mesas auxiliares de apoyo para espacios informales. Todos ellas especialmente indicadas para entornos en los que se reúnen varias personas, a los que, además, se aporta el valor del diseño.

