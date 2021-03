El resurgir de los eventos y la profesión de Dj ante el revés de la pandemia, según veladamoderna.com Comunicae

lunes, 29 de marzo de 2021, 13:28 h (CET) Son los profesionales perfectos si se desea asegurarle ritmo a una fiesta, reuniones y actividades de todo tipo, adaptándose al género musical que se necesite. Por supuesto, la crisis sanitaria ha sido un fuerte golpe a todos los sectores de trabajo y, por desgracia, a la profesión de disc jockey La pandemia del Covid-19 ha tenido efectos desastrosos en todos los aspectos de la sociedad, incluida la industria de la música, donde los Dj se han visto muy afectados. Tal motivo no ha detenido por completo el cumplimiento de su profesión, incluso aún se está a tiempo de contratar al mejor Dj para eventos.

El Covid-19 ha disminuido la animosidad en fiestas

El trabajo de Dj siempre se ha encontrado relacionado con eventos y reuniones donde la música tiene un rol importante. Sin embargo, la pandemia trajo consigo múltiples medidas restrictivas dirigidas a la población, las cuales merman por completo las actividades en la industria del entretenimiento.

Fueron diseñadas para proteger a todo ser humano y disminuir el riesgo de contagio; su implementación ha funcionado, aunque con consecuencias devastadoras hacia los disc jockeys. Durante los inicios de la pandemia, la cuarentena preventiva a la cual fue sometida España negó toda posibilidad de realizar eventos de entretenimiento.

Debido a ello, fueron muchos los Dj profesionales que experimentaron pérdidas económicas notables, además de las consecuencias del paro laboral en un momento crítico. El veloz y fuerte impacto de la crisis sanitaria ha tomado a todos desprevenidos, por ello la preparación para asumir las pérdidas económicas no ha sido fortuita.

Daños enormes para los Dj en 2020

Cuando el golpe sanitario sufrido por la pandemia se encontraba en sus inicios, se pudo prever que el verano de 2020 sería devastador en la economía. Y así ocurrió; la caída de los sectores del mercado e industrias, como la del entretenimiento, fue notable. El paro laboral no se hizo esperar, agravando la situación financiera de muchos.

Las peores noticias para los Dj fueron la cancelación de múltiples eventos, conciertos y festivales que se llevarían a cabo a mediados de Julio. Ese incidente condicionó mucho el trabajo de los profesionales, los cuales tuvieron que recurrir a otros eventos secundarios para continuar con su trabajo.

No es una situación que ha afectado solo a Dj españoles, sino a todos los que practican esa profesión en el mundo. El cierre de los eventos más prestigiosos causó pérdidas enormes tanto a la industria como a las personas involucradas en ella. Por supuesto, los malos tiempos no duran por siempre y se esperan mejores condiciones en el futuro.

El futuro post-pandemia es prometedor para los disc jockeys

Las medidas de seguridad adoptadas en España han permitido disminuir los efectos del Covid-19 y el riesgo de contagio en la actualidad. Gracias a ello, la industria del entretenimiento tiene la oportunidad de resurgir de nuevo. La apertura de clubs, bares, discotecas y lugares de ocio nocturno no se ha producido en su totalidad.

En su lugar, se ha permitido la realización de reuniones en espacios donde la cantidad de personas es limitada. Con el seguimiento de un protocolo establecido y medidas de seguridad adecuadas, los Dj han tenido la oportunidad de trabajar bajo condiciones estrictas y especiales.

Se espera que en el verano de 2021 la situación adquiera un rumbo mejor en cuanto a la apertura de sitios nocturnos controlados. La aplicación de pruebas PCR al público será clave en la recuperación de una industria que ha sido dañada y se encuentra a la espera con ganas de trabajar y amenizar tanto eventos, como conciertos o festivales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Mejores móviles con 5G según TopMóviles Electronovo y los 5 electrodomésticos indispensables en la cocina Grupolaberinto analiza las causas que podrían explicar el aumento de las infidelidades tras la pandemia AleaSoft: La primavera empieza con una bajada de los precios en los mercados eléctricos europeos Las DOP, IGP y ETG del jamón, garantía para todos