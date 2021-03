Biopyc lleva a cabo un control de aves en Fraga Comunicae

lunes, 29 de marzo de 2021, 13:12 h (CET) Han realizado diferentes acciones para acabar con el problema de palomas que tenían en el Ayuntamiento de Fraga En la ciudad de Fraga, las palomas se han convertido en un problema. Por eso, contrataron a Biopyc desde el Ayuntamiento para llevar a cabo un control de aves y reducir la cantidad de ejemplares que había en los diferentes puntos de la localidad.

El plan de actuación de Biopyc ha sido estudiado minuciosamente por los expertos de esta empresa y se ha llevado a cabo con mucha precisión mediante redes de captura, jaulas y vuelos de cetrería con halcones. En el primer mes en que se llevó a cabo esta actuación se llegaron a capturar más de 900 ejemplares en toda la ciudad.

Desde mediados de diciembre, han puesto en marcha este proyecto para que sea lo más eficaz posible y evitar así la sobrepoblación de palomas en Fraga y que no llegue a ser un problema grave para la salud pública como está pasando en la mayoría de los pueblos hoy en día.

En el estudio que llevó a cabo la empresa Biopyc para implementar el plan de actuación se dieron cuenta de que había un censo elevado en la población. Por eso, comenzaron a actuar cuanto antes y poder controlar la captura de aves en los diferentes puntos conflictivos que tiene la ciudad de Fraga.

Acciones como las que se están llevando a cabo en esta localidad son fundamentales porque pueden ocasionar grandes problemas con el paso del tiempo si no se llevan a cabo las medidas concretas como son, en este caso, las jaulas de captura múltiple sin salida, pero sí con entrada, las redes de captura para que no se posen las aves y sigan su camino y los vuelos de cetrería que se están llevando a cabo en los diferentes puntos de Fraga con el experto en aves que tienen en Biopyc.

Aunque hay mucho trabajo por hacer, Biopyc califica de exitoso este proceso de control de aves ya que el plan de actuación está siendo muy efectivo así como todas las medidas llevadas a cabo. El Ayuntamiento de Fraga también corrobora este éxito y desde Biopyc agradecen la confianza depositada para llevar a cabo este tipo de acciones y así contribuir a la salud pública.

