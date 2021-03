Tienda techo 4×4 en Foxcamper Emprendedores de Hoy

lunes, 29 de marzo de 2021, 11:00 h (CET)

La tienda de techo ha revolucionado la manera de viajar y acampar. Es la mejor solución para vivir una aventura al aire libre de la manera más cómoda posible. La tienda de techo se instala en la parte superior del vehículo y se despliega fácilmente una vez llegados al destino. Es la mejor alternativa frente a las tiendas de campaña tradicionales, ya que evita el contacto con el terreno desigual, las rocas, los insectos o las humedades. Además, cuenta con un colchón para garantizar el mejor descanso y evitar dormir en una esterilla. En Foxcamper tienen una gran variedad de tiendas de techo, adaptables según el tipo de escapada que se planee, como se ha visto en El sitio Web sugerido.

Tienda techo 4×4 de cubierta dura Existen dos modelos de tienda de techo: de cubierta blanda y de cubierta dura. En el caso de los 4×4, furgonetas o mini caravanas se recomienda la opción de cubierta dura, que es más resistente y aislante. Cabe remarcar que la altura global del vehículo sumada a la tienda de techo nunca será una limitación.

Concretamente, la tienda de techo Bookara, de la marca Sheepie, es la tienda de techo rígida más ligera y delgada del mercado. Es una tienda techo 4×4 muy atractiva visualmente, ya que el diseño es minimalista, ultra plano y funcional. La estructura de la tienda de techo está hecha de aluminio, es de gran resistencia y se adapta tanto en vehículos pequeños, como en grandes. Un rasgo diferencial de este tipo de cubierta dura es que la tienda Bookara tiene un marco autoportante, es decir, solo necesita dos barras en el techo del coche.

La tela de la tienda de techo es 100% impermeable y resistente a los rayos UV. En definitiva, muy duradera en el tiempo. Añadido a estas características, la tienda de techo dispone de una doble cubierta de lona que permite un flujo óptimo del aire, con el fin de obtener el mejor aislamiento del frío, del calor y de la humedad.

Respecto al interior de la tienda, es muy amplio y tiene grandes ventanas que aportan más luz y ventilación. Todas las aberturas cuentan con una protección contra los mosquitos y con bolsillos de almacenamiento para ordenar. Bookara también incorpora dos bolsas para guardar los zapatos y así no ensuciar la tienda. Otro aspecto llamativo de este tipo de tienda de techo 4×4 es que dispone de un colchón extra grueso, que permite dormir tan cómodamente como en casa. De este modo, nadie podrá quejarse del dolor de espalda.

Finalmente, acceder a la tienda de techo Bookara es muy sencillo porque viene con una escalera ajustable de aluminio, que permite acceder a la tienda fácilmente. Además, se puede plegar y guardar cómodamente sin ocupar demasiado espacio cuando no se necesite.

Bookara no solo es una buena opción para vehículos 4×4, sino que también es una gran opción de tienda techo furgoneta o sobre cualquier turismo. En el caso de furgonetas no camperizadas, la tienda de techo puede ser la mejor solución para acampar en cualquier lugar con la máxima comodidad.

El showroom de Foxcamper Foxcamper es una empresa especializada en tiendas de techo, con sede en Girona. Cuenta con un showroom donde es posible conocer todas las opciones de tienda techo coche, tienda techo furgoneta y tienda techo 4×4. También tienen todos los accesorios de las mejores marcas del mercado. Los profesionales de Foxcamper ofrecen asesoramiento para que los clientes encuentren el modelo que más se ajuste a las necesidades personales. Incluso ofrecen un servicio de montaje gratuito para que puedan empezar a disfrutar de la tienda de techo enseguida. En la página web se puede encontrar toda la información necesaria y reservar la cita para visitar el showroom.

