lunes, 29 de marzo de 2021, 11:00 h (CET)

Una de las medidas de prevención básica hoy en día es la mascarilla, y por ello para ir correctamente protegido es necesaria la búsqueda de una buena mascarilla. Según la OMS, la mascarilla FFP2 es la opción más segura y puede ser usada por la mayor parte de la población, como se ha visto El sitio Web sugerido. Por estos motivos, se recomienda obtener una mascarilla FFP2 segura.

¿La mascarilla FFP2 es segura? El uso de mascarillas es obligatorio tanto para las personas sanas, como también para aquellas personas con síntomas o en estado de riesgo. Existen diferentes tipos de mascarilla que presentan diferencias entre ellas. La mascarilla FFP2 segura es una de las opciones más recomendadas.

La denominación FFP2 va acorde a una clasificación establecida para las mascarillas, que van desde la FFP1 hasta las FFP3. La clasificación corresponde al grado de protección que aporta cada mascarilla. La mascarilla FFP2 es de las más comunes y se puede encontrar en muchas farmacias y establecimientos especializados.

Además del uso de la mascarilla, también es prudente cumplir con todas las medidas de seguridad como son la limpieza y desinfección de las manos, evitar cualquier tipo de contacto con el rostro y mantener distancia social.

¿Qué garantiza que la mascarilla FFP2 sea segura? Cuando se adquiere una mascarilla o un paquete de mascarillas es muy importante fijarse en la presentación del producto. Se deben buscar los etiquetados que garanticen que sea un producto legítimo y funcional. Aparte de las marcas de legislación, se debe buscar la referencia a las normas de seguridad correspondientes. Son estándares de calidad que se deben cumplir.

Los paquetes que no cuentan con ninguna certificación son un indicio de que el producto en cuestión es de dudosa procedencia y no garantizará las medidas de prevención necesarias.

La forma correcta de garantizar que es una mascarilla FFP2 segura es fijarse que el empaquetado tenga marcado el nivel de protección. Adicionalmente, hay que verificar si el tipo de mascarilla es reutilizable o no, indicado en los paquetes con las siglas “NR” para “No reutilizable” y “R” para “Reutilizable”.

Comprar mascarillas FFP2 seguras La mejor forma de obtener productos originales y duraderos es adquirirlos en sitios de confianza o en distribuidores oficiales. Para estos casos, el grupo MSK ofrece un amplio catálogo de mascarillas certificadas por AITEX y BSI. Además, es un distribuidor oficial de productos Airnatech, mascarillas fabricadas en España de excelente calidad para el uso cotidiano y profesional. Adicionalmente, posee un servicio para profesionales (dirigido a empresas, farmacias, etc. que necesiten comprar volumen).

Un aspecto positivo que ofrece la empresa es la facilidad de adquisición de las mascarillas, ya que pueden pedirse en packs y en una gran variedad de colores.

