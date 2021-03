WFN, la primera plataforma digital de licitación de servicios y traslados funerarios a nivel mundial Comunicae

lunes, 29 de marzo de 2021, 09:01 h (CET) Se trata de una solución disruptiva en un sector históricamente tradicional que busca eficientar la relación entre compañías y colectivos y los grupos funerarios con el fin de facilitar la experiencia de las familias que han perdido un ser querido Inicia oficialmente su actividad en Europa World Funeral Net (WFN), la primera startup concebida para conectar funerarias, aseguradoras y colectivos de todo el mundo. La plataforma persigue aportar valor a todas las partes implicadas tras un fallecimiento. Por un lado, multiplica los servicios disponibles para los prestadores, ayudando a optimizar sus recursos e incrementar sus márgenes. Por otro, contribuye a mejorar la calidad y el precio de las prestaciones a las que acceden los consumidores, garantizando el respeto que requiere este tipo de actos.

Con sedes para Europa en Bilbao, Madrid, Lisboa, y Colonia (Alemania), WFN basa su funcionamiento en un sistema de licitaciones inspirado en la teoría de las subastas del último Nobel de Economía y que fue aplicada por primera vez en 1994 por las autoridades estadounidenses para vender frecuencias de radio a operadores de telecomunicaciones. A través de un algoritmo, la plataforma recoge y clasifica los servicios funerarios disponibles en cualquier parte del mundo y segmenta a los proveedores en base a criterios de calidad subjetivos y objetivos como las normas ISO, BS 5750, UNE, AS 3901, ANS/ASQC 091 o indicadores como NPS. Con esta información los prestadores están en disposición de pujar por aquellos que mejor se ajustan a sus características o posibilidades.

Se trata de una herramienta sólida, escalable, ágil, segura y multilenguaje que, además, permite ofrecer una trazabilidad completa desde el inicio hasta la finalización del servicio, aportando información de su estado en cada momento.

Nuevas posibilidades para funerarias y colectivos

Las sinergias que genera WFN permiten multiplicar las posibilidades estratégicas para funerarias, aseguradoras, bancos, embajadas, hospitales y otros colectivos dedicados a la prestación de servicios funerarios.

En el caso de las funerarias, abrirá las puertas a mercados más grandes o lejanos accediendo a nuevos servicios completos o de inicio o terminación en su zona de influencia. Asimismo contribuirá a hacer eficientes los recursos, pudiendo planificar traslados en épocas valle o con poca carga de trabajo, a la par que se reduce la huella de carbono con la eliminación de kilómetros y vehículos no productivos.

En lo que respecta a aseguradoras, bancos y resto de colectivos, se beneficiarán de un coste más competitivo, de un mayor estándar de calidad a medida del cliente y de un seguimiento puntual de cada prestación, todo ello gracias a una red capilar en todos los puntos del planeta.

Adicionalmente, WFN pone al alcance de sus usuarios las noticias más relevantes del sector funerario a través de su publicación especializada World Funeral News.

Disrupción digital en un sector históricamente tradicional

De capital privado europeo y americano, WFN ha sido seleccionado como uno de los proyectos destacados del programa Ekintzaile del Gobierno Vasco. Dispone de delegaciones en México, Alemania, Portugal y España, y se estima que gestionará un volumen de 20.000 servicios funerarios en todo el mundo durante su primer año de actividad, incrementando exponencialmente esta cifra en años sucesivos en base a un ambicioso plan de crecimiento.

En palabras de wfuneralnet, “A lo largo de la historia, los servicios funerarios se han encontrado con importantes barreras para el cambio y la innovación, debido al componente tabú que la muerte tiene en muchas culturas. Con WFN conseguimos trasladar la disrupción digital al sector, posibilitando que los colectivos implicados se beneficien de todas las bondades de las nuevas tecnologías a la vez que mejoramos, desde el más profundo respeto, la experiencia de las familias que han perdido a un ser querido”.

