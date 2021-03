El suero de Omorovicza que exfolia eficaz y suavemente y sin irritación en la piel Comunicae

lunes, 29 de marzo de 2021, 09:01 h (CET) No es necesario retirarlo, se usa dos veces a la semana y es de Omorovicza, la firma fetiche de facialistas como Joanna Czech o de celebs como Emily Ratajkowki El mundo de los exfoliantes es un entorno paralelo. Cada vez existen más formatos que incluyen en la formulación ingredientes diseñados para retirar células muertas, regular el tamaño de los poros, mejorar la textura y luminosidad de la piel y hasta optimizar la hidratación, incluso reduciendo arrugas y finas líneas.



Lo más habitual es verlo en limpiadores, tónicos, mascarillas, en peelings de cabina o incluso en algunas cremas hidratantes seborreguladoras, como Calming Treatment & Hydrator de Perricone MD, una hidratante que incluye ácido salicílico.



Sin embargo, lo menos común es encontrárselo en un suero y que, además, no sea necesario retirarlo. ¡Aquí está la solución! Su nombre es Acid Fix y la confianza en su efectividad viene del sello que la produce: Omorovicza. Esta es la firma fetiche de facialistas internacionales de la talla de Joanna Czech o Naoko Scintu, e incluso de celebrities como Emily Ratjkowski.

Las ventajas de este suero

Es un suero multifunción con una combinación de diferentes ácidos que trabajan en sinergia para iluminar, exfoliar y reafirmar en profundidad durante la noche. Concretamente: "Cuenta con Ácido salicílico (betahidroxiácido), que trabaja exfoliando la superficie de la piel dejándola suave y lisa, mejora la renovación celular y ayuda a blanquear las manchas en la piel. Destaca también el Ácido glicólico (alfahidroxiácido), capaz de aclarar la tez; y el Ácido láctico (otro AHA), que alisa y suaviza las líneas finas y arrugas", explica Estefanía Nieto, directora técnica de la firma.

Se aplica por la noche para aprovechar el ritmo circadiano de la piel y no es necesario retirarlo. Se nota cierto picor al utilizarlo, señal de que está actuando y no de que pueda provocar una irritación. Trabaja como cualquier otro suero, por lo que se aplica con el rostro limpio y seco y, preferiblemente, después de haber tonificado. Podrá ir seguido de la rutina habitual, usando Acid Fix de dos a tres veces por semana como máximo.

Otros ingredientes extra

La fórmula se completa con caviar de lima australiano, un ingrediente rico en vitaminas C y B que perfecciona la apariencia de la piel, dejándola más suave y luminosa. Cuenta con un complejo mineral a partir de aguas termales de Budapest, patentado por la firma y bajo el nombre de Healing Concentrate. Por último, se completa con ácido hialurónico para mejorar los niveles de hidratación de la piel.



¿Por qué una exfoliación química?

"Siempre recomendamos realizar exfoliaciones químicas o enzimáticas en lugar de las físicas. Es mejor evitar los exfoliantes que contienen esferas o azúcares porque pueden erosionar el tejido si no se aplican con una técnica bien aprendida, suave y continuada. En muchos casos, podrán causar un proceso micro-inflamatorio, poco perceptible de forma inmediata, pero que puede repercutir en cascadas de envejecimiento u otras patalogogías a medio y largo plazo", añade Raquel González, directora de eduación de Perricone MD.

Acid Fix de Omorovicza, 109€ en Purenichelab.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.