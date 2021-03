El parabriseado, una técnica infravalorada, pero muy eficaz, según Tus Ideas

Comunicar con los clientes potenciales es el objetivo de la publicidad y el marketing, un sector en el que han surgido una gran variedad de medios. Uno de los medios más rudimentarios, pero efectivos es el parabriseado, un medio que, en muchas ocasiones ha sido infravalorado En el mundo del buzoneo hay muchas variantes como el perching, poming, sampling, etc. Una de las preguntas que se ponen en muchas ocasione los empresarios que van en búsqueda de estrategias para dar a conocer sus empresas y productos es si el buzoneo es tan efectivo como otras técnicas como el marketing digital. Teniendo en cuenta que las agencias de publicidad hoy en día ponen un gran acento en los medios publicitarios basados en la red es razonable que esta duda les surja a los empresarios.

No obstante, aunque las empresas tengan estas dudas, las cifras y las tendencias reflejan lo contrario, ya que, según el Estudio de Marketing Relacional en España, la mayoría de los españoles opinan que el marketing directo, basado en técnicas como el parabriseado, es uno de los canales preferidos a la hora de informarse sobre nuevos productos, novedades sobre empresas, promociones, etc. que existen en el mercado. Además, según Tus Ideas, una agencia de comunicación que realiza marketing directo y marketing digital, el parabriseado es una técnica publicitaria que funciona con una efectividad muy por encima de otros medios como la radio, las redes sociales o la televisión.

El parabriseado, para aquellos que no conocen este término, es una estrategia publicitaria en la que el soporte publicitario (el folleto, por ejemplo), se deja en el parabrisas de los automóviles. Tus Ideas afirma que gracias a esta técnica de buzoneo se pueden llegar a trabajar con zonas geográficas muy grandes, además de poder acceder a un público que quizás no pertenece a la zona y está de paso. “Cuando hacemos parabriseado podemos transmitir mensajes a un público más grande y más variado, es una forma de abrir horizontes y no limitarnos simplemente a buzonear en las viviendas. Por lo tanto, si lo que queremos es ampliar nuestro target y encontrar nuevas oportunidades, el parabriseado es la técnica adecuada”, afirma Tus Ideas sobre la efectividad del parabriseado.

Para que el parabriseado funcione bien Tus Ideas recomienda realizar un plan estratégico antes de comenzar a diseñar el folleto y repartirlo. Al igual que en cualquier otro medio publicitario, el parabriseado (y el buzoneo en general) requiere de una estrategia en la que se defina bien el objetivo que se quiere conseguir, el público en el que se quiere realizar un impacto y el mensaje que se quiere transmitir (además de otros puntos importantes en la campaña). Es muy aconsejable contar con empresas como Tus Ideas para trazar estas estrategias y no buzonear a ciegas, sin tener un plan previo.