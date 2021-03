Ortodoncia Invisalign, un procedimiento discreto, rápido, cómodo y estético, según Clínica Ponce de León Comunicae

lunes, 29 de marzo de 2021, 08:01 h (CET) En la era de la estética, en la que la boca ocupa el segundo lugar en cuanto a importancia estética del rostro, tener unos dientes alineados es fundamental. Una maloclusión dental puede afectar a la salud y a la calidad de vida. Conseguir la sonrisa perfecta de la forma más discreta es posible y muy sencillo La mayoría de las personas afirman que la sonrisa es el rasgo principal que se observa cuando se conoce a alguien. Y lo cierto es que una sonrisa bonita puede quedarse grabada en el recuerdo por mucho tiempo. Según un estudio realizado por la Sociedad Española de Ortodoncia Invisible el 96% de las personas conocen la existencia de la ortodoncia invisible, pero tan solo un 27% la han llevado. No obstante, el 70% de las personas entrevistadas aseguran que les gustaría llevar ortodoncia invisible para mejorar su sonrisa. Por lo tanto, está claro que tener unos dientes rectos, bonitos y con un aspecto saludable se asocia a la percepción de la salud e incluso, a la superioridad genética.

Clínica Ponce de León es una clínica especializada en la práctica de la ortodoncia, un centro pionero en la investigación de nuevas técnicas y aparatos. “En la Clínica Ponce de León disponemos de uno de los sistemas de ortodoncia más cómodos y estéticos que existen en la actualidad, un método perfecto para aquellas personas que se preocupan por su estética” afirma Jose María sobre el método de ortodoncia invisible Invisalign, la precursor de la ortodoncia Transparente.

Invisalign es un tratamiento cuya innovación tecnológica aporta una planificación y una previsión de los movimientos dentarios personalizados al diagnóstico particular de cada paciente, según sus problemas dentarios, articulares, esqueléticos, etc. Se trata de un tratamiento hecho a medida para cada paciente que poco a poco va moviendo los dientes hasta conseguir la alineación deseada y adecuada. La ortodoncia Invisalign se va reajustando y cambiando cada dos semanas, con el fin de conseguir ese movimiento dentario. Además, Invisalign es una solución transparente que se puede quitar y poner siempre que se desea.

En muchas ocasiones las personas piensan que la edad es un impedimento para realizar un tratamiento de alineación con ortodoncia Invisalign, sin embargo, el tratamiento Invisalign es para la mayoría de personas que quieran tener una sonrisa hermosa. Para Clínica Ponce, una sonrisa perfecta y el tratamiento para la ortodoncia no tienen edad. Invisalign está indicado para todo tipo de pacientes (aunque como en todo, hay ciertas limitaciones). Sin embargo, Invisalign puede resolver el 95% de los casos que se puedan presentar, por lo que, en manos de profesionales como Clínica Ponce de León, Invisalign es la herramienta perfecta para lucir una sonrisa perfecta.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.