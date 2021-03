El “¡basta ya!” de los empresarios José Morales, Palafrugell Lectores

domingo, 28 de marzo de 2021, 21:59 h (CET) Los empresarios catalanes pronunciaron un sonoro “!basta ya!” ante los actos de violencia que se sucedieron durante varios días en las calles de Barcelona y en no pocas ciudades catalanas ante la pasividad de los responsables políticos nacionales y de la Generalitat y, sobre todo, ante la espiral de degradación política, social, cultural y económica en la que está inmersa Cataluña. En representación de más de 300 asociaciones empresariales catalanas, en un acto multitudinario, el discurso de Josep Sánchez Llibre, presidente de Fomento del Trabajo, no dejó dudas sobre la situación de agotamiento de una sociedad que se ha caracterizado históricamente por su capacidad de iniciativa económica y cultural. Ahora estamos con el nuevo “Govern”.

