Represión en Myanmar

La escalada violenta por parte de la junta militar en Myanmar hace temer un baño de sangre, pero se trata de una muestra de debilidad de los golpistas. Acostumbrados a manejar durante décadas el país, los militares no digirieron bien la estrepitosa derrota del partido que les apoya en las segundas elecciones democráticas birmanas, celebras en noviembre. De 476 escaños, consiguieron 33, frente a los casi 400 de Aung San Suu Kyi. La paradoja es que, pese a su mala relación personal con el jefe del ejército, la líder democrática lleva años blanqueando y adoptando políticas nacionalistas del gusto de los uniformados, como en el caso de los rohinyás. Todo ha sido en vano. O quizá no tanto. Primero, porque las posiciones en el ejército no son monolíticas. Y esas diferencias pueden empezar a emerger, a medida que se mantiene la firme resistencia popular al golpe de estado, incluido un importante sector del funcionariado.

