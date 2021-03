La esperanza Valentín Abelenda, Salt Lectores

domingo, 28 de marzo de 2021, 21:46 h (CET) La celebración litúrgica de la Encarnación del Señor, al pasado día 25, coincidió con la Jornada que la Iglesia dedica cada año a promover la cultura de la vida. En estas fechas en las que la humanidad se encuentra en una carrera científica, médica, política y social contra reloj, para frenar los efectos devastadores del Coronavirus, esta jornada adquiere un peculiar sentido y una renovada fuerza.



Estamos en un momento en que se observa con crudeza lo vulnerable de nuestra existencia, en el que afloran las preguntas sobre el sentido de la vida, en el que se hace palpable también, de forma dramática, el final de esa vida con todas sus preguntas. En medio de este titánico esfuerzo por la supervivencia, la propuesta cristiana nos recuerda que Dios ama la vida, que se hizo hombre en la persona de Jesucristo para ayudarnos a entender las claves de la vida, y que el amor define nuestra identidad.

