¿Qué flores plantar esta primavera? por VIVEROS RUCAT Comunicae

viernes, 26 de marzo de 2021, 14:53 h (CET) La primavera es la mejor época del año para plantar flores: conoce cuáles son las mejores flores de primavera para plantar en marzo, abril y mayo La primavera es la mejor época para dedicar tiempo al jardín, esto se debe a que las temperaturas suben y muchas flores encuentran su hábitat perfecto para crecer de la mejor manera y embellecer el jardín con colores vivos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que cada flor tiene su propia estación.

VIVEROS RUCAT uno de los principales viveros en Madrid, aporta en este artículo cuáles son las flores de primavera más populares para el 2021 y cómo se deben plantar, cuidar y cultivar.

¿Qué plantar en el jardín en primavera?

Plantar Azaleas o Rododendros

Las Azaleas pertenecen a la familia de las Ericáceas crecen como arbustos y producen un gran número de flores por toda la planta, son de hojas perennes, son flores perfectas para plantarlas en el jardín, porque no temen al frío ni al calor, pero también se adaptan en macetas e incluso pueden cultivarse en interiores.

Las Azaleas florecen en hermosos colores incluyendo rojo, rosa, magenta y blanco. Por este motivo, se utiliza mucho como arbusto ornamental, su periodo de floración específicamente es de marzo a octubre.

El suelo debe ser ácido (con un pH de 5 a 5,5) bien drenado y sin encharcamientos. Al trasplantar las azaleas se debe tener cuidado de no plantarlas a demasiada profundidad porque tienen raíces muy superficiales. Necesitan un riego regular y abundante, si hace mucho calor, es conveniente rociar con agua las flores y las hojas.

Para aumentar la floración y hacerla más bella y resistente, es aconsejable añadir de vez en cuando algún abono universal, para enriquecer el suelo con nutrientes útiles para la planta.

Plantar begonias

Las begonias son flores bulbosas que se caracterizan por ser muy coloridas. Las hojas son brillantes y van del verde a la púrpura.

En los viveros se pueden vender en forma de tubérculos y deben plantarse cuando se aleje la temporada de frio, es decir, a partir de mediados de abril.

Cómo hacer florecer rápidamente las begonias, su floración suele llegar a mediados de verano, sin embargo, siempre se puede anticipar cultivándola en macetas en el interior de la vivienda, de este modo las begonias florecerán rápidamente en marzo.

Las begonias son flores a las que no le gustan el sol, por lo que se deben plantar en zonas con sombra. El suelo debe estar bien drenado, con una capa en el fondo de la maceta de al menos 5 cm de bolitas de arcilla expandida, tanto para las begonias del jardín como para las del interior de la casa.

Plantar Azafrán

Los bulbos de Azafrán son unas sorprendentes florecillas que anuncian la llegada de la primavera. Existen una gran variedad de especies con hermosos colores, amarillo dorado o albaricoque, blanco con tonos lilas, púrpura malva, etc.

Su tallo es de unos 20 cm del que brotan numerosas flores pequeñas en forma de cáliz.

El suelo ideal para los bulbos de azafrán se compone de la mezcla de una parte de turba, otra de abono y otra de arena y debe estar siempre bien drenado, aunque requieran poco riego.

Son plantas muy versátiles, de hecho, pueden plantarse tanto en el jardín, terraza e incluso en el interior de la casa. No temen el sol, pero es conveniente resguardarlos del viento.

Plantar Freesias

Las freesias son una planta herbácea perenne con flores pequeñas, en forma de trompeta y muy perfumadas, que varían de color desde el blanco, amarillo al verde.

La exposición al sol es ideal para cultivarlas fressias, el suelo debe ser blando y bien drenado, se puede utilizar abono universal mezclado con abundante arena y necesita se regado cada 4-5 días, cuando la tierra este completamente seca.

Plantar Geranios

Los geranios son, sin duda, una de las flores más comunes en jardines, balcones y terrazas. Aunque son muy bonitas y pintorescas, hay que tener cuidado para que florezcan correctamente y en abundancia, de lo contrario es fácil encontrar plantas poco florecidas y pequeñas, no muy agradables estéticamente.

Los geranios deben trasplantarse cada primavera, teniendo cuidado de no elegir macetas demasiado grandes.

La tierra debe ser blanda y ligera para evitar estancamientos de agua, lo ideal es mezclar abundante turba con el abono universal.

Lo maravilloso de los geranios es que una vez plantados pueden durar varios años, pero para conservarlos hay que proteger las macetas cuando la temperatura baja de los 15ºC.

Plantar Gerberas

La Gerbera es una flor muy parecida a la margarita, pero es más elegante y sus pétalos son más largos y puntiagudos. Su peculiaridad son los colores muy fuertes y con gran variedad: blanco, morado, lila, amarillo, rojo y naranja. Debido a su belleza y estética, se cultiva industrialmente para utilizar sus flores en decoración.

Plantar gerbera es una tarea muy sencilla y es un tipo de planta adecuada tanto para jardines como para terrazas y balcones. Puede exponerse al sol, pero hay que tener cuidado en los meses más cálidos ya que el calor puede afectar el bienestar de la flor.

El suelo debe ser fresco, pero sobre todo bien drenado, de hecho, la gerbera teme al estancamiento de agua, ya que estropea inmediatamente sus flores y sus hojas. Por lo tanto, se debe regar con regularidad, pero sólo cuando la tierra este completamente seca.

Siguiendo estas sencillas pautas que hoy se ha descrito se conseguirá un jardín espectacular, eligiendo las plantas adecuadas para esta temporada de primavera 2021.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.