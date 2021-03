7 tendencias de diseño web para 2021. Por GILBERTO RIPIO Comunicae

viernes, 26 de marzo de 2021, 14:58 h (CET) El diseño web evoluciona constantemente, por lo que a veces puede resultar difícil mantenerse al día. Como resultado, una página web puede parecer rápidamente anticuada porque su diseño no está en línea con las tendencias actuales ¿Qué está marcando el año 2021 en términos de diseño web y cuáles son las grandes tendencias actuales que están cambiando profundamente la web?

En esta ocasión, Gilberto Ripio profesor de Marketing y Branding en escuelas de formación y CEO de PROFESIONALNET, Agencia de marketing digital de reconocido prestigio con más de 20 años, ofrece información de utilidad para conocer 7 tendencias de diseño web para este 2021.

La llegada de los colores vivos

Cuando se trata de diseño web, optar por la moderación nunca es un error. Sin embargo, si se quiere destacar y alegrar una página web con colores vibrantes, incluso llamativos, entonces se estará totalmente en sintonía con una de las principales tendencias en diseño web para este 2021. Los colores cálidos captan la atención de los usuarios y dan personalidad a una página web.

Los colores llamativos o incluso de neón también aportan un toque único y un poco de extravagancia que permite establecer una imagen de marca y destacar en Internet.

Más animación e interactividad

La animación se utiliza desde hace varios años para captar la atención del internauta y cautivar a la audiencia. Aunque la tendencia sigue siendo relevante hoy en día, la animación está evolucionando, esto se debe a que los vídeos tradicionales suelen tener problemas de lentitud y rendimiento. Por lo tanto, su lugar tiende a reducirse para dar cabida a las microanimaciones.

Sin embargo, hay que tener cuidado, ya que las animaciones deben usarse con cuidado y es crucial pensar en la navegación móvil, de hecho, la pantalla de un ordenador de sobremesa suele ofrecer muchas más posibilidades que un pequeño smartphone. Lo importante es no degradar la experiencia del usuario en el móvil, que es esencial hoy en día.

La importancia de la personalización

La importancia de las imágenes en una página web está bien establecida, pero hoy en día, las fotografías tradicionales, especialmente las procedentes de bancos de imágenes, aportan realmente poco valor añadido a una página web, así que los diseñadores han ideado alternativas.

La moda está en las ilustraciones porque son ideales para transmitir un mensaje, para transmitir una emoción, pero también para ilustrar un producto o servicio. Además, una buena idea es optar por ilustraciones personalizadas creadas específicamente para la página web, de hecho, de esta manera se refleja con gran eficacia la identidad de una marca, un producto o un evento.

Diseño XXL

Uno de los principales retos del diseño web moderno es la experiencia del usuario. El mensaje debe ser inmediatamente claro para el usuario, que no tiene que buscar mucho tiempo la información que necesita. Por eso las páginas web favorecen cada vez más los elementos grandes, desde la tipografía y las imágenes hasta los iconos y los menús, se habla de un diseño XXL.

Estos grandes elementos son llamativos y transmiten un mensaje muy rápidamente, sin embargo, esta tendencia implica priorizar la información y reducir la cantidad de elementos mostrados, los usuarios no deben ser inundados con información si se desea que la navegación en la página web sea agradable.

Las fuentes, en particular, están evolucionando para ser más grandes. Las palabras en negrita también se utilizan para ser totalmente inconfundibles. Esta técnica crea poderosos titulares y palabras clave, que a veces tienen incluso más impacto que una imagen.

La disposición deconstruye

Tradicionalmente, las páginas web siguen una estructura "estandarizada", en la que cada elemento se ordena con precisión y simetría. Sin embargo, el diseño web está evolucionando para romper los códigos y permitir que las marcas destaquen con su página web. De hecho, es esencial no descuidar nunca la sencillez y la legibilidad.

El año 2020 se ha caracterizado por diseños desestructurados, que no parecen seguir una cuadrícula predefinida, se ha visto aparecer diseños más divertidos, más personales y, sobre todo, menos predecibles.

Otra tendencia es la pantalla dividida, que permite transmitir varias ideas a la vez manteniendo un cierto orden en el diseño. Para la parte no estructurada y dinámica, se pueden diseñar diferentes columnas para que se comporten de forma diferente, por ejemplo, ajustando la velocidad de desplazamiento.

Sin embargo, para las páginas web que contienen una gran cantidad de información (como las entradas de un blog), es mejor seguir dando prioridad a la claridad y la legibilidad, para no arriesgarse a proporcionar una experiencia negativa a los lectores.

La llegada de SVG, gráficos vectoriales escalables

El uso de la navegación móvil está muy extendido y la accesibilidad de las páginas en este medio se ha convertido incluso en un importante factor de SEO (Google introdujo Mobile First en sus criterios). Sin embargo, los formatos de imagen tradicionales (GIF, PNG, JPG) a menudo se perciben como inadecuados para el móvil, provocando tiempos de carga especialmente largos.

¿Cómo crear una página móvil de alto rendimiento sin descuidar el contenido visual, que sigue siendo esencial para los internautas?

Gracias a SVG, este formato de imagen vectorial tiene la particularidad de adaptarse al tamaño de cualquier pantalla sin reducir nunca la calidad original de lo visual. Esto significa que todos los visitantes, independientemente del dispositivo utilizado, pueden disfrutar de imágenes de alta resolución sin comprometer la velocidad de la página.

La inteligencia artificial y el aprendizaje automático están cada vez más presentes

La estandarización deja cada vez más espacio para la personalización en función del usuario, el contexto y las condiciones de uso. Gracias al aprendizaje automático, los desarrolladores y diseñadores web comprenderán mejor las necesidades de los visitantes para anticiparse a ellas y ofrecer una experiencia a medida.

La Inteligencia Artificial ya se utiliza ampliamente en la actualidad, por ejemplo, en la publicidad, para ofrecer campañas específicas y pertinentes a cada usuario de Internet, pero en un futuro próximo, esta orientación podría afectar también a las propias páginas web: las páginas podrán así ofrecer al usuario lo que necesita, basándose en su historial y en toda la información de que se dispone.

Estas pocas tendencias deberían tener un impacto significativo y duradero en el mundo del diseño web, por lo que inspirarse en ellas para desarrollar nuevas creaciones será un acierto seguro

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.