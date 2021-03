Infraca Quality Doors cumple 40+1 años como referente internacional en la fabricación de puertas industriales Comunicae

viernes, 26 de marzo de 2021, 14:37 h (CET) Esta empresa valenciana opera a nivel mundial y sus productos se usan por ejemplo para preservar las vacunas de la COVID-19 Infraca Quality Doors, especialista en el desarrollo y fabricación de puertas industriales, celebra sus 41 años de historia consolidada como un referente internacional en su sector. La empresa, fundada en 1980, cuenta con cuatro fábricas en España, Perú, México e India donde trabajan más de 150 empleados. Infraca está presente en 4 continentes y sus productos se usan en una gran variedad de industrias como alimentación, laboratorios farmacéuticos, logística, supermercados, etc.

Esta empresa valenciana tenía previsto celebrar su 40 aniversario en marzo del año pasado, pero no fue posible debido a la declaración del estado de alarma. Durante el confinamiento, siguió funcionando con relativa normalidad ya que los productos de Infraca son usados en sectores tan esenciales como la alimentación o, más recientemente, la conservación de los primeros lotes de las vacunas de la farmacéutica Moderna que han llegado a nuestro país.

Presencia internacional

Infraca está especializada el desarrollo y fabricación de puertas industriales personalizadas, realizadas a medida y adaptadas a las necesidades de cada cliente. Su gama de soluciones incluye puertas para cámaras frigoríficas correderas y pivotantes que ayudan a preservar temperaturas de 0 ºC a -60 ºC, puertas de atmósfera controlada, puertas correderas industriales, puertas cortafuegos, puertas pivotantes, puertas rápidas enrollables, puertas seccionales, puertas para salas blancas y cortinas de lamas, así como barreras de protección y otros accesorios. Todos sus productos cuentan con la certificación de calidad UNE-EN ISO90001:2000 otorgada por AENOR.

Desde 1980, la compañía ha estado mejorando sus productos mediante la incorporación de las últimas tecnologías. Hoy en día, con 41 años de historia, Infraca se ha consolidado como una de las empresas más importantes en el sector de las puertas industriales, así como un referente internacional con ventas en más de 60 países y más de 3.000 clientes en todo el mundo.

La sede de Infraca está ubicada en Massalfassar (Valencia), donde también se encuentra la principal planta de producción. Se trata de una fábrica de 10.000 m2 inaugurada en 2009 con una capacidad de producción de más de 15.000 puertas anuales. Con el objetivo de aumentar aún más la capacidad de producción, específicamente de puertas frígoríficas, en 2019 Infraca recibió una subvención INPYME de la Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana.

En 2012, Infraca abrió su primera planta internacional en Perú, a la que siguió otra fábrica en México inaugurada en 2014 y la apertura de una tercera planta en India en 2018. Además de estas filiales productivas, Infraca cuenta con oficinas comerciales en Rusia, Chile, Marruecos, Vietnam y Tailandia, habiendo desembarcado en estos tres últimos mercados en 2021. Este crecimiento ha hecho que Infraca fuera incluida en la cuarta posición del ranking global de fabricantes del sector en el Informe sobre el mercado mundial de puertas plegables en 2021 de la firma Absolute Reports.

La clave del éxito mundial de Infraca está en su departamento de I+D+i, que se encarga de la continua mejora y optimización del sistema de producción, así como del desarrollo de nuevos procesos y productos que permiten adaptarse a las necesidades cambiantes de los clientes y ofrecer precios competitivos que le abren la puerta de los grandes mercados internacionales.

Tal y como señala Ángel Moreno, CEO de Infraca Quality Doors: “En INFRACA apostamos por una estrategia de diferenciación con el fin de ofrecer a nuestros clientes un producto de calidad, exclusivo y personalizado. La calidad y robustez de nuestras puertas son esenciales en muchos sectores, desde la alimentación a la industria farmacéutica, porque protegen todo lo que hay detrás de ellas. Este último año hemos demostrado de nuevo nuestra gran adaptabilidad, que es uno de los valores que nos definen, al consolidar nuestro fuerte crecimiento internacional a pesar de la pandemia”.

Acerca de Infraca Quality Doors

Fundada en 1980, Infraca es una compañía internacional especializada en la fabricación de puertas industriales, puertas frigoríficas, puertas rápidas y puertas de servicio. Con fábricas en España, Perú, México e India, oficinas comerciales en Rusia, Chile, Vietnam, Tailandia y Marruecos, y ventas en más de 60 países, Infraca está presente en cuatro continentes, siendo un referente a nivel mundial en la fabricación de puertas industriales de calidad.

