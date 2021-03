Como revalorizar una casa pintando la fachada, por GRUPO JOCORDÁN pintores de comunidades Comunicae

viernes, 26 de marzo de 2021, 14:45 h (CET) Cómo pintar las fachadas exteriores para mejorar su casa. Pintar las paredes exteriores de una casa es importante no sólo desde el punto de vista estético, sino también desde el punto de vista de la protección. El color exterior es la piel de la casa, el vestido que lleva Desde pintores de comunidades Jocordán se detalla como pintar fachadas exteriores para lograr el mejor acabado:

¿Por qué es importante pintar el exterior de una casa?

Una casa con el exterior arruinado y descuidado transmite una sensación de abandono. Por tanto, pintar el exterior de una casa es importante desde el punto de vista estético, pero también de protección. Es fundamental utilizar la pintura o revestimiento exterior más adecuado, para que el resultado final sea estético y funcional para el buen mantenimiento de la estructura.

Criterios de evaluación para elegir el color adecuado

Elegir el color adecuado para su fachada significa:

- Evaluar el paisaje circundante para elegir una tonalidad acorde con los colores básicos del contexto, a fin de crear una cierta armonía general.

- Comprobar si el municipio dispone de un Plan de Colores o una Normativa de Edificación a la que remitirse a la hora de elegir el color de la fachada.

- Elegir el color de acuerdo con el tamaño y la exposición de la casa para mejorar la apariencia estética de la misma. Desde este punto de vista, por ejemplo, los colores claros son perfectos para aumentar la luminosidad exterior de la casa o para hacer que una casa pequeña parezca más grande.

- Evaluar las necesidades arquitectónicas del edificio, para realzar los alzados optimizando las características típicas del edificio.

Existen varias soluciones para el acabado de las fachadas exteriores de una casa. Los acabados de la fachada tienen diferentes funciones, tanto técnicas como estéticas. Se pueden consultar las tendencias de colores en puntura para fachadas 2021.

Colores claros u oscuros para las fachadas: ¿cómo realzar una casa?

Se prefieren los colores claros si se quiere dar luminosidad o aumentar visualmente el espacio exterior. Los colores pastel, el beige en todas sus variantes (crema, arena, marfil), los blancos cromáticos y los tonos neutros en general son perfectos para las casas de campo. Dan un aspecto elegante y refinado al edificio. Pueden combinarse con colores más oscuros, más brillantes y más vivos para pintar ciertos detalles de la fachada.

En cambio, se utilizan colores oscuros como el amarillo, el rojo, el burdeos, el verde o el gris para dar un carácter fuerte a la casa. Van bien con los detalles blancos (como las columnatas, las ventanas y los arcos). Tonos como el gris paloma, el gris y el negro son perfectos en contextos más contemporáneos y son colores de moda para las fachadas de las casas más minimalistas. Los tonos más cálidos, como el marrón, el chocolate, el bronce o el amarillo ocre, dan a la casa una sensación cálida y acogedora.

Pintar las fachadas exteriores de una casa: identidad del edificio y contexto urbano

Para pintar el exterior de una casa desde cero o renovar el revoque, hay que elegir respetando la identidad del edificio y el contexto urbano. Antes de valorar el color de la fachada de su casa, debe ponerse en contacto con su municipio de residencia para saber si su vivienda está sujeta a alguna de las exigencias o normativas municipales relacionadas con la elección del color de las paredes exteriores o si puede elegir libremente.

En el primer caso será necesario consultar el Plan de Colores correspondiente. Se trata de un documento en el que figuran todas las indicaciones sobre el uso de los tonos para la pintura de las paredes exteriores de una casa.

Consejos

Para no arriesgarse a cometer un error o arrepentirse de la elección, es aconsejable probar el color en una pequeña parte de la fachada al sol y otra a la sombra y observar la casa desde la distancia para evaluar el impacto y el nivel de satisfacción.

Con los productos tradicionales es preferible pintar la fachada de la casa en primavera u otoño. En los meses restantes del año, se deben utilizar productos específicos para aplicaciones invernales o productos que toleren mejor el calor del verano.

Para pintar la fachada de la casa, además de las autorizaciones del ayuntamiento, es necesario obtener las autorizaciones de la comunidad. Es posible, de hecho, que haya algunas limitaciones en la normativa a la libre elección del propietario para pintar la fachada exterior.

Cosas a tener en cuenta antes de pintar las paredes exteriores

¿Se quieren pintar las paredes exteriores de una casa, porque están dañadas, descoloridas o para darles un nuevo aspecto?

¿Cuál es el mejor período para pintar el exterior

Es preferible pintar en primavera y otoño, en días en los que la temperatura no sea inferior a 5 °C y cuando no llueva ni haya viento.

Una exposición excesiva a los rayos del sol podría causar problemas, por lo que es recomendable pintar: la pared oeste a primera hora de la mañana, la pared norte a última hora de la mañana, la pared este a primera hora de la tarde y la pared sur por la noche.

¿Qué normas de color están en vigor en su municipio?

La mayoría de los municipios españoles han adoptado su propio Plan de Colores (o una normativa equivalente) que limita la gama de colores que pueden utilizarse en las fachadas de los edificios (viviendas y edificios comerciales).

Cuáles son las condiciones de las paredes

Todo parece estar listo para empezar a pintar, salvo una última comprobación, la de la superficie sobre la que se va a trabajar; para proceder a la pintura y obtener buenos resultados, las paredes deben reunir necesariamente ciertas condiciones.

Ausencia de grietas

Es esencial intervenir con prontitud, ya que incluso una pequeña grieta puede expandirse y causar daños en el edificio (como la infiltración de agua y humedad) y debilitar las estructuras de carga (con riesgo de colapso).

En el caso de las grietas, repararlas, aplicar una capa de fondo reforzada con cola y malla y terminar con una capa gruesa, o terminar como una capa lisa y pintar después de aplicar el fijador.

Esta es una solución que puede adoptar con éxito en casos leves; en presencia de lesiones profundas y graves, siempre es mejor solicitar la intervención de un profesional, para no comprometer la seguridad de todo el edificio.

Ausencia de descamación

En caso de desprendimiento, se aconseja intervenir retirando el revoque dañado, humedecer las partes desnudas con una esponja húmeda y aplicar una mezcla de cemento, cal, arena y agua, que debe mantenerse húmeda durante un par de horas y, una vez adherida y seca, alisarla para alinearla con el antiguo revoque aún intacto.

La intervención de un profesional puede ahorrarle tiempo y esfuerzo.

Ausencia de humedad

Antes de empezar a pintar, también hay que asegurarse de que las paredes están libres de moho, algas y musgo.

Para proteger la salud de los habitantes y evitar que los signos de humedad vuelvan a aparecer incluso después de pintar, es recomendable confiar en un diagnóstico profesional del aislamiento térmico de la vivienda.

