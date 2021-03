Blauwasser Tech crea dos nuevos departamentos: Venta Directa para Particulares y Telemarketing Comunicae

viernes, 26 de marzo de 2021, 12:36 h (CET) Ambos departamentos han supuesto la creación de 10 puestos de trabajo directos e indirectos en el último mes La empresa Blauwasser Tech, dedicada a la instalación y el mantenimiento de fuentes de agua conectadas a la red mediante sistemas de purificación,ha impulsado la puesta en marcha de dos nuevos departamentos: el de Venta Directa para Particulares y el de Telemarketing, que en el último mes han propiciado el aumento de la plantilla de la compañía en 10 trabajadores más, entre puestos de trabajo directos e indirectos.

Tal y como explica José Antonio Martínez, Director de Venta Directa de Blauwasser Tech, “creamos el Departamento de Venta Directa para Particulares, porque el área donde más crecimos en el pasado año 2020 fue, precisamente, el de las ventas a particulares, principalmente gracias a los clientes que visitaban nuestra web; por eso, decidimos potenciar todavía más estas ventas poniendo en marcha un departamento específico, comercializando especialmente productos como los purificadores de aire con filtros HEPA y ozono, sistemas de ósmosis inversa de última generación, hidrogeneradores de agua de primeras marcas y fuentes de agua de alta gama”. Además, añade que “siempre intentamos comercializar productos que están muy relacionados con el cuidado de la persona, especialmente en lo referente al aíre que respiramos y al agua que bebemos”.

Entre los servicios que se prestan desde este nuevo departamento destacan:

- Asesoramiento in situ a los clientes sobre cuáles son los sistemas de purificación de agua y aíre más adecuados a sus necesidades, dependiendo, por ejemplo, del tipo de agua de red que tengan, si tiene más o menos residuo seco, cal...

- Búsqueda de financiación a la medida de cada cliente hasta en 72 meses, a través de distintas entidades bancarias.

- Instalación y mantenimiento integral de los equipos que funcionan en sus viviendas.

El objetivo principal que se pretende alcanzar con este Departamento de Venta Directa para Particulares es que “se convierta, junto con el Departamento de Distribución Profesional, en el de mayor peso en facturación y valor añadido de la empresa. No obstante, nuestro objetivo no es tanto el crecimiento en sí mismo, sino la rentabilidad en las operaciones, que viene dada por la venta de equipos de gama muy alta y servicios de primera calidad, ofreciendo de esta manera un mayor valor añadido al cliente”, asegura el Directivo de Blauwasser Tech.

Y para apoyar a este departamento se ha creado también el Departamento de Telemarketing, cuyo objetivo es “concertar reuniones con potenciales clientes al equipo comercial que está especializado en la venta directa, a la vez que ofrecer un servicio de televenta”, afirma José Antonio Martínez.

Y mientras Blauwasser Tech continúa reforzando sus productos y servicios enfocados al segmento de los particulares, no deja de lado la comercialización de sus fuentes de agua en el Canal Office Coffee Service (OCS), en el sector HORECA (HOteles, REstaurantes y CAfeterías), en pymes, franquicias y grandes corporaciones, así como en los entornos dedicados a la educación y la salud.

Acerca de Blauwasser Tech

La compañía Blauwasser Tech cuenta con más de 14 años de experiencia en la instalación y el mantenimiento de fuentes de agua conectadas a la red con sistemas de purificación, y hoy en día es una de las empresas líderes en su sector, tanto en la Comunidad de Madrid como a nivel nacional.

Blauwasser Tech dispone de un catálogo de dispensadores de agua, tanto para empresas de servicios que simplemente quieren disfrutar de la comodidad de una fuente purificadora de agua conectada a la red, con agua fría, caliente o del tiempo, como para aquellos hoteles, franquicias, restaurantes o empresas de catering del sector HORECA, que buscan una solución ecológica y económica para ofrecer agua fría de gran calidad a sus clientes de manera ininterrumpida.

