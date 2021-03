Adecco Outsourcing busca 500 personas para trabajar en el Mutua Madrid Open 2021 Comunicae

viernes, 26 de marzo de 2021, 12:40 h (CET) Será fundamental que los candidatos tengan disponibilidad total para las fechas en las que se desarrollará el Mutua Madrid Open (27 de abril al 9 de mayo). Además, se valorará la experiencia previa en atención al cliente y la capacidad de transmitir energía y motivación Tras no poder celebrarse el año pasado con motivo de la Covid-19, Madrid vuelve a acoger una de las citas más importantes del deporte: El Mutua Madrid Open. El próximo mes de abril dará comienzo el torneo de tenis más importante de España. Este acontecimiento deportivo supondrá una fuente de riqueza y empleo en estos momentos tan necesarios.

Adecco Outsourcing, empresa líder en externalización de procesos especializados y proveedor oficial del evento, busca a 500 personas para trabajar en el Mutua Madrid Open de este año, que tendrá lugar entre los días 27 de abril y 9 de mayo en La Caja Mágica.

Se trata de una gran oportunidad para cualquier persona apasionada del deporte que busque trabajar en un ambiente excepcional y con flexibilidad horaria.

Desde Adecco Outsourcing seleccionarán cuatro perfiles con diferentes funciones a desempeñar en el evento deportivo:

- Auxiliares de control de accesos, cuya misión principal será comprobar que los asistentes acceden con la debida entrada o acreditación en el punto de acceso del recinto de la Caja Mágica.

- Acomodadores/as. Su función será la de orientar y ayudar al público a moverse por el recinto.

- Azafatos/as. Atenderán al público principalmente en las zonas de palco y sala presidencial. Se valorará el dominio del inglés.

- Pisteros/as. Son indispensables para el correcto funcionamiento del torneo ya que realizan un trabajo previo de preparación de pistas.

Será fundamental que los candidatos/as tengan disponibilidad total para las fechas en las que se desarrollará el Mutua Madrid Open, esto es del 27 de abril al 9 de mayo, en el turno de mañana o de tarde. Además, se valorará la experiencia previa en atención al cliente y la capacidad de transmitir energía y motivación por trabajar en uno de los torneos más importantes del año.

El proceso de selección, en la medida de lo posible, se adaptará a un formato online para evitar desplazamientos y riesgos innecesarios.

De forma previa y durante la celebración del Mutua Madrid Open se llevará a cabo un estricto protocolo de seguridad y prevención contra la COVID-19, con el objetivo de celebrar el evento con las máximas garantías de seguridad para trabajadores, organizadores, expositores, visitantes y proveedores. Será obligatorio el uso de mascarilla, además, todo el recinto contará con puntos de higienización, con espacios y accesos para asegurar la distancia interpersonal y no faltará un gran refuerzo de limpieza y desinfección de espacios. El aforo de público está previsto que sea del 30%.

Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta a través de www.adecco.es o en los siguientes links: https://www.adecco.es/oferta-trabajo/control-de-accesos-y-acomodacion-mutua-madrid-open-2021?ID=1d2d16ed-3868-4a84-beb6-2b575f80e118

