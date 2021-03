Las preguntas más frecuentes sobre implantes dentales en Málaga, según Fernández Carrión Comunicae

viernes, 26 de marzo de 2021, 11:40 h (CET) Desde que en el 1965 se colocara el primer implante dental , la Implantología ha experimentado un importante desarrollo en cuanto a técnicas, materiales y tecnología utilizados. Por lo que hoy en día es una de las técnicas dentales más demandadas en las clínicas dentales en Málaga Los implantes dentales suponen una notable mejora en la salud bucodental y la calidad de vida de las personas que los llevan. Pero es normal que surjan dudas previas a la hora de someterse a este tratamiento.

Desde la clínica dental en Málaga, Fernández Carrión, resuelve las preguntas más frecuentes sobre implantes dentales.

¿Qué son los implantes dentales?

Se trata de fijaciones generalmente de titanio que se usan para sustituir dientes en mal estado o ausentes, y que se integran a la perfección en la boca, debido a su carácter biocompatible.

Los implantes sirven para soportar las coronas o puentes sobre ellos, para cumplir la función de dientes artificiales, perfectamente funcionales.

¿Qué ventajas tiene un implante?

Los implantes dentales sustituyen los dientes perdidos o en mal estado, con lo que recuperas totalmente la estética y la funcionalidad de la boca.

¿Cualquier persona puede ponerse un implante?

Sí, los implantes se pueden colocar en cualquier persona. En el caso de enfermedades como la diabetes, hipertensión o enfermedades cardíacas, simplemente hay que tenerlas controladas antes de proceder a la implantación.

¿El proceso de implantación es molesto?

No. Las molestias asociadas al procedimiento son mínimas. Se aplica anestesia local durante la intervención

¿Cuánto tiempo duran los implantes?

Los implantes no tienen fecha de caducidad.

La clínica dental en Málaga, Fernández Carrión, realiza todo tipo de tratamientos, desde operatoria convencional hasta cirugía oral e implantológica de última generación. Les avala una experiencia de mas de 20 años de práctica en el campo de la odontoestomatología especialmente en implantes dentales con unos resultados espectaculares.

En esta clínica dental en Málaga, ofrecen dentro de la odontología general:

– Consultas y diagnósticos

– Radiografías

– Limpiezas de la boca

– Radiologías

– Fluorizaciones

…

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.