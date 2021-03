Pecunpay y BeYourself Global lanzan la tarjeta BeYourself, primer medio de pago dirigido al colectivo LGTBIQ+

Pecunpay y Be yourself Global se han unido para lanzar Be Yourself Cards, el primer programa de medios de pago dirigidos al colectivo LGTBIQ+. A través de la función Be Fidelity se ofrecen descuentos, servicios y promociones dirigidos al colectivo. Bajo el lema"Somos como tú, te entendemos"ofrecen un trato diferente y personal hacia el usuario La fintech española Pecunpay, marca comercial de la entidad de dinero electrónico Pecunia Cards EDE, especializada en soluciones innovadoras de pago y procesamiento de dinero electrónico, acaba de lanzar junto con Be Yourself el programa de medios de pago Be Yourself Cards.

Be Yourself Global es una empresa de eventos LGTBIQ+. Desde su nacimiento como evento de fiestas aposto siempre en apoyar al colectivo ayudando a cientos de personas. En este caso, Be Yourself Cards contempla ofrecer puestos de trabajos a las personas mas discriminadas del colectivo: las personas transgéneros.

Be Yourself Cards, es el primer programa de medios de pago especializado en ofrecer descuentos, servicios y beneficios al colectivo LGTBIQ+. El programa cuenta en su lanzamiento con dos tipologías de tarjeta para particulares:

- Be Privillege: Para los más exigentes, ofrece una mayor cantidad de servicios añadidos y beneficios.

- Be Premium: Para todos los que se sienten “unicos”. Cuenta también con el programa de descuentos y beneficios. Y se dirige a un colectivo mas juvenil.

Be Yourself Cards dispone de un servicio para empresas con posibilidad de abrir cuenta adhiriéndose al programa de descuentos y posibilidad de tener datafonos asociados a la cuenta de la tarjeta Be Yourself Cards.

Andrei POP, promotor de festivales y empresas dirigidas al colectivo LGTBIQ+, y responsable de la app de dating Wapo la app gay más grande de España y Wapa la app más grande del mundo para chicas, comenta lo importante que es ofrecer un medio de pago de curso legal y financiero que ofreciera privilegios por ser ellos mismos. “Nosotros teníamos claro que para que un medio de pago financiero tuviera cabida, debía contar con privilegios y con un servicio de atención personalizado. Al final, el medio de pago es el canal para ofrecer los beneficios, servicios y descuentos al colectivo”.

“Ser tú mismo te concede privilegios”, es el slogan de lanzamiento del programa Be Yourself Cards.

Las tarjetas, son tarjetas financieras de débito y bajo marca VISA, emitidas por Pecunpay y cuentan con la regulación legal y tecnológica necesaria para poder operar en toda la zona SEPA.

Las tarjetas se pueden digitalizar en los wallets de Apple y Google, y por tanto los usuarios podrán pagar desde el móvil con Apple PAY y Google PAY. Cuentan también con una APP Móvil nativa (iOS y Android) que permitirá toda la operativa bancaria necesaria para el control y uso de las tarjetas.

El programa Be Yourself Cards cerrará el primer trimestre del año con más de 100 comercios adheridos y 25.000 tarjetas vendidas.

Andrei confirma que la pandemia ha retrasado el lanzamiento, que estaba pensado para mayo del año pasado, pero que creen que es el momento de lanzar mensajes de ánimo y esperanza. “Ahora es el momento. Todos hemos sufrido mucho en este año. Nuestro colectivo se caracteriza por ser un público que le encanta el ocio, viajar, sentirse vivo, alegre, ilusionado y libre. Ahora queremos lanzar Be Yourself por todo lo alto como mensaje de optimismo y apoyo”.

Parte de los beneficios del programa serán donados a diferentes ONG’s que trabajan con el colectivo y sus necesidades.

Sobre Pecunpay

Pecunpay es una entidad de dinero electrónico (EDE) supervisada por el Banco de España (BdE) e inscrita con numeración CSB 6707.

Entidad de dinero electrónico que pone a disposición de sus clientes soluciones personalizadas para sus programas de medios de pago, dándoles la cobertura legal y tecnología a través de procesos de integración basados en APIs, respetando su idea de negocio e imagen en un modelo marca blanca.