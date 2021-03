La Casa Geosolar® primera en España con decorador personalizado incluido en el precio Comunicae

viernes, 26 de marzo de 2021, 09:40 h (CET) • Un servicio de interiorismo gratuito adaptado a cada cliente y cada familia • Asesoramiento personalizado para decorar y distribuir espacios gracias un nuevo departamento de interioristas especializados para una vivienda 100% personalizable Por primera vez en España, el cliente dispone gratis de una división de interioristas y decoradores que desde esta primavera ayudan a escoger acabados, materiales, soluciones de espacio o de paisajismo para todo su nuevo hogar.

En Grupo Index se ofrece un servicio técnico integral, desde que el cliente inicia el diseño de personalización de su casa, hasta el último detalle. Ahora también tendrán a su disposición al nuevo Departamento de Interiorismo que asesorará y guiará en el 100% del proceso de personalización de su futura Casa Geosolar® de Carbono Positivo.

Un equipo multidisciplinar de interioristas, paisajistas y decoradores que de manera transversal tendrán en cuenta todos los detalles, tanto técnicos como ornamentales para el resultado final en su conjunto, y siempre teniendo en cuenta las opiniones, los gustos y las posibles problemáticas de espacio de cada casa.

Escoger cada detalle no es tarea fácil en un catálogo con más de un millón de referencias como el de Index. Para agilizar y ayudar en este intenso proceso a los nuevos propietarios, la mejor herramienta y garantía de satisfacción es hacerlo de la mano de un profesional. Los secretos de la decoración ya no son un problema para los clientes Index.

Interiorismo clásico, innovador; piscinas infinitas, jardines verticales,… ¿Cuál es la opinión profesional si mezclamos estilos? ¿Es un problema integrar los muebles viejos en una casa con ambientes más modernos?

La Casa Geosolar® es capaz de generar más energía de la consume gracias a sus sistemas de producción de energía limpia (solar y geotérmica), y así ahorra en las facturas desde el primer mes.

Ahorro energético, cero emisiones contaminantes y, al contrario, vierte a la atmósfera la energía limpia y renovable que le sobra. Su excedente energético supone un ahorro económico real, ya que tiene el mismo precio de la casa convencional.

Actualmente la mayoría de las casas ecológicas o casas pasivas tienen un precio un 30% superior a la vivienda tradicional, se encarecen sobre todo en aislantes extra para reducir los consumos. Sin embargo, ese ahorro no se ve reflejado en el bolsillo de los clientes. Si la vivienda cuesta más, aunque se reduzcan las facturas, ese ahorro estará amortizando el desembolso inicial del precio de la vivienda más caro de lo habitual.

Por el contrario, en una casa activa que produce energía por sí sola como la Casa Geosolar® de Carbono Positivo tiene el mismo precio que una casa convencional, el ahorro es real, se nota en el bolsillo desde el primer día.

Grupo Index dispone de varias promociones nuevas y próximas en Arroyomolinos, Boadilla del Monte, Las Rozas, Valdemoro y Navalcarnero. El crecimiento de la constructora madrileña es cada día más firme respaldado por el indiscutible éxito de ventas triplicando sus datos durante 2020.

Una casa de premio por su Eficiencia Energética y por su Responsabilidad Ecológica ya que la Casa Geosolar® ha recibido dos premios nacionales reconociendo el valor social y medioambiental de una vivienda verde, y a un precio imbatible en el mercado inmobiliario.

Vídeos

Visita la Casa GeoSolar® de Carbono Positivo de Grupo Index Madrid



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.