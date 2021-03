Catalina Davis: Cómo gestionar la ansiedad y dejar de preocuparse por todo Emprendedores de Hoy

viernes, 26 de marzo de 2021, 10:00 h (CET)

Hoy en día, donde muchos de los trastornos y problemas personales ya no están estigmatizados por la sociedad, se ha vuelto muy común la recurrencia a personal profesional para el tratado de estas situaciones. En este caso, Catalina Davis es una conocedora del tema que se especializa en la gestión de la ansiedad y el autosabotaje, como se ha visto en artículos de actualidad.

Es común tener preocupaciones de manera frecuente en la vida cotidiana. Sin embargo, cuando este tipo de sentimiento se vuelve fuerte y recurrente, puede tratarse de ansiedad. Si bien, no puede suponer un problema a primera vista. Lo cierto es que, muchas personas sufren de ansiedad, y para muchos otros, estos llegan a convertirse en trastornos difíciles de manejar.

¿Quién es Catalina Davis? Como se mencionó al comienzo, Catalina Davis es una experta en el manejo de la ansiedad. A sus 23 años su vida cambió debido a la perdida parcial de la vista y su sentido de audición.

Pasado los años, Catalina Davis se encontró con una maravillosa sorpresa: había encontrado técnicas que le permitieron recuperarse de una manera rápida y eficaz, siendo esté, el comienzo de un viaje que definiría el propósito de su vida.

Desde aquel momento se ha dedicado a trabajar con la mente de sus clientes ¿De qué forma? Pues ella asegura a sus clientes que la mente puede ser reprogramada, ofreciendo una escapatoria de los trastornos como la ansiedad. Contribuyendo de una excelente manera a la vida en general de cualquier persona.

De más está decir el reconocimiento a nivel internacional que ha conseguido. Más de 30.000 personas han asistido a sus seminarios y conferencias. Además, son muchos los clientes y empresas que han contado con sus servicios.

La profesional aplica una metodología funcional, que ayuda a controlar la ansiedad y convierte todos esos pensamientos de sabotaje en energías positivas. Iniciar este viaje de la mano de una especialista como esta, es dar el primer paso para liberar los pensamientos obsesivos, aprender nuevos hábitos y un mayor acercamiento a la felicidad y autorrealización personal.

¿Qué tipo de servicios ofrece? Para Catalina Davis, sus clientes son el testimonio de éxito que ha logrado en su trayecto. Por ello, cuenta con una página web en donde enlista la variedad de servicios que ofrece a todo el público. Entre ellos, se puede contratar, tanto servicios especializados de forma general, como otros más particulares y personalizados.

Todos estos servicios aportan una transformación muy positiva a la vida de sus clientes. Entre los más populares se encuentran los siguientes:

Seminarios, talleres y conferencias empresariales Ideal para todo tipo de grupos de trabajo. Un buen crecimiento personal, puede garantizar una mejor colaboración en equipo y por ende, una mejor productividad en cualquier área laborar. Esto puede ser implementado en forma de evento profesional para una empresa.

Reprogramación, la clave para el éxito y la felicidad Justo para todas aquellas personas que tengan problemas para plantease y alcanzar sus objetivos. Aplicar las técnicas y hábitos correctos, ayudarán a controlar los conflictos mentales, trabajando por una paz interior.

Formación para un alto rendimiento Esta opción puede ser perfecta para muchos. El trabajo personalizado es algo más cómodo y adecuado para ciertos casos. Según sean las necesidades, se elabora un plan de acción, adaptado a la situación personal. El fin es, alcanzar todos los objetivos, metas y logros que se establezcan eliminado todos los obstáculos que lo impiden.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Mayorista cartuchos de tinta recomendado en España: Calamark Prendas de ropa de moda primavera 2021 de Freedom Moda El Gigante de los Empeños entre las mejores franquicias de 2021 Mayorista tinta y tóner: Calamark Promofarma pedidos con MWSConnect