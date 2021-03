Aumentan los casos de estafas telefónicas durante la pandemia, según CallApp Comunicae

viernes, 26 de marzo de 2021, 10:49 h (CET) Desde el confinamiento de 2020 las llamadas no deseadas han crecido en un 18%. Aplicaciones como CallApp permiten identificar las llamadas de spam telefónico e identificar las llamadas ocultas en un 98% El pasado año fue muy complejo y el cambio en las rutinas y costumbres ha promovido el crecimiento de las llamadas no deseadas, de manera muy significativa. España es el quinto país que más las sufre y, a nivel global, este tipo de llamadas han crecido un 18%.

Debido al creciente uso de la tecnología, los estafadores intentan obtener los datos personales de los usuarios, con métodos cada vez más avanzados, hasta el punto de poder vaciar la cuenta bancaria, con una llamada. La pandemia es un contexto ideal para estos delincuentes, que tienen como objetivo a colectivos como las residencias de mayores, por ejemplo, en relación con supuestos envíos de vacunas como cebo.

Sin embargo, la tecnología también permite evitar esas llamadas no deseadas. Un ejemplo es la aplicación para Android CallApp, un identificador de llamadas para números desconocidos y privados, que puede detectar el 98% del spam e identifica las llamadas ocultas.

CallApp es una aplicación líder en España y en el mundo, puesto que protege de llamadas no deseadas y de estafas, evitando el spam telefónico. Está disponible en Google Play y es totalmente gratuita.

Los casos de estafas telefónicas crecen exponencialmente

Diversas marcas han visto como su imagen era utilizada para engañar a los usuarios. Microsoft, por ejemplo, ha habilitado una página para víctimas de una estafa en la que el usuario recibe una llamada de un supuesto técnico, que le avisa de una incidencia en su ordenador.

Colectivos vulnerables, como las personas que se enfrentan a desalojos, son víctimas de falsas ONG´s o entidades de caridad y personas que tratan de conseguir ayuda financiera, reciben ofertas para conseguir financiación, por supuesto, falsa.

Otro caso habitual es el de los estafadores que se hacen pasar por representantes de la compañía de electricidad, gas o agua, ofreciendo revisiones, falsas incidencias, etc. y solicitan los datos personales y bancarios para solucionar los supuestos problemas.

Por otro lado, la pandemia y las cuestiones de salud relacionadas con la COVID-19 se han convertido en la excusa perfecta para los delincuentes. Rastreadores falsos se ponen en contacto con sus víctimas, comunicándoles que han estado en contacto con un positivo. Les recomiendan un test casero gratuito, pero solicitan el número de tarjeta de crédito para cubrir los gastos de envío. Las vacunas a domicilio para ancianos también son un cebo recurrente.

España a la cabeza en fraudes online

España se sitúa a la cabeza mundial en engaños, estafas y fraudes online: el país es el tercer objetivo más atractivo para los ciberdelincuentes, por detrás de EEUU y Alemania, según un estudio del centro de formación Ironhack, realizado en más de 30 países. El fraude online durante la desescalada fue un 95% superior a la media mundial y un 45% mayor que la media europea.

CallApp, un identificador de llamadas con un 98% de eficacia

CallApp es una aplicación de detección inteligente de llamadas, para evitar el spam telefónico. La aplicación cuenta con una extensa base de datos, actualizada constantemente por los propios usuarios, que pueden identificar ciertos números como tóxicos o, incluso, como estafas.

Además de la identificación de spam y llamadas ocultas, CallApp cuenta con otras funciones como la grabación de llamadas recibidas o realizadas, con un test de grabación que permite grabar conversaciones de forma segura y con alta calidad, además de funciones avanzadas de gestión de contactos.

