La franquicia El Perro Feliz abre su primera delegación en Madrid Comunicae

viernes, 26 de marzo de 2021, 10:54 h (CET) La única franquicia española especializada en el cuidado de animales, El Perro Feliz, afianza su expansión nacional abriendo su primera delegación en la capital española El número de mascotas y animales de compañía en los hogares españoles ha aumentado en este último año, sobre todo, en las grandes ciudades españolas. Según los últimos datos aportados por el INE y por el Colegio Oficial de Veterinarios, actualmente hay censadas 382.092 mascotas en los hogares de la capital española.

Las franquicias de mascotas y tiendas de animales han notado un aumento en la demanda de los servicios que ofrecen, como es el caso de la marca El perro Feliz, única franquicia española especializada en el cuidado de animales de compañía. Por este motivo, El Perro Feliz ha decidido apostar en este año 2021 por expandirse a nivel nacional.

La franquicia El Perro Feliz abre su primera delegación en Madrid

Debido al aumento del número de mascotas en hogares españoles, sobre todo, en ciudades como Madrid, El Perro Feliz ha decidido reforzar su expansión nacional abriendo una nueva delegación en la capital española, de la mano de su nueva franquiciada Paula Biempica.

“A finales del verano de 2020 lancé un blog personal llamado 'Con el Pienso en la Mochila', con el que pretendo transmitir a quien me siga y le guste lo que escribo, mi amor por estos seres tan especiales. A raíz de mi trabajo en el blog, conocí El Perro Feliz, y fue la oportunidad ideal para dar el salto profesional a este sector”, explica Paula Biempica, nueva franquiciada en Madrid de El Perro Feliz.

El número de mascotas en hogares españoles aumenta en el último año 2020

A pesar de la situación actual, hay franquicias que han notado un aumento en la demanda de sus servicios, como es el caso de El Perro Feliz. Este ha sido uno de los motivos por los que, la nueva franquiciada, ha decidido apostar por abrir una franquicia de El Perro Feliz. Según indica la nueva franquiciada, “a pesar del mal momento general que atravesamos, algunos datos como los que os indico a continuación, me llevaron a decidir emprender este camino junto a El Perro Feliz”.

Los datos aportados por la nueva franquiciada demuestran que, las franquicias de mascotas como El Perro Feliz, se han vuelto necesarias actualmente:

- Cerca de un 40% de los hogares españoles tienen una mascota entre sus miembros.

- Existen más de 20 millones de mascotas en España.

- En España hay más animales de compañía que niños menores de 15 años.

- El sector de servicios destinados a animales de compañía genera más de 35.000 millones de euros al año en la Unión Europea.

“Estamos hablando de un sector con un gran potencial para iniciar un negocio con muchas probabilidades de éxito. Estas razones objetivas y prácticas, unidas a mi amor por los perros, son la combinación perfecta para emprender en este sector y hacer de mi pasión, mi profesión”, explica la nueva franquicia de El Perro Feliz.

Planes de expansión de El Perro Feliz para este año 2021

Esta apertura en Madrid es la primera delegación de la marca en la capital española, que ofrece servicios de hospedaje canino, paseos caninos y cuidado de gatos en las zonas sur y noroeste de la Comunidad de Madrid.

Para este año 2021, El Perro Feliz ha invertido en la adaptación de sus franquicias a las nuevas medidas de protección sanitarias, tanto para los animales como para sus trabajadores y clientes.

Con esta nueva apertura en Madrid, El Perro Feliz tiene como objetivo convertirse en este nuevo año 2021 en un referente en la ciudad, y espera poder reforzar su expansión con más aperturas antes de finalizar el año.

Consultar más información sobre la franquicia El Perro Feliz

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.