Schneider Electric reconocida en los Renewable Energy Markets™ Asia Awards

viernes, 26 de marzo de 2021, 10:58 h (CET) Los Renewable Energy MarketsTM Asia Awards, entregados por el CRS, reconocen el liderazgo de Schneider Electric en la creación de mercados de energía renovable y compra de energía verde en Asia. Recientemente, la división EES de Schneider Electric ha abierto una oficina en Singapur con el objetivo de ofrecer servicios de asesoría en energía y sostenibilidad a las compañías que operan en Asia El Centro de Soluciones de Recursos (CRS) ha reconocido a Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, por su liderazgo en la creación de mercados de energía renovable y adquisición de energía verde en Asia.

El CRS es una organización sin fines de lucro que desarrolla soluciones expertas para los problemas relacionados con el cambio climático.

El panorama de las energías renovables en Asia avanza más rápido que nunca. El objetivo de la conferencia REM Asia es respaldar el crecimiento de los mercados de renovables en la región, centrándose en las compras corporativas a través de tarifas verdes, certificados y contratos de compraventa de energía (PPA). Este evento único conectará a los actores líderes del sector de todos los mercados de energía renovable de Asia para que establezcan contactos, aprendan y planifiquen el futuro de la región.

Schneider Electric ha sido elegida por el CRS basándose en sus compromisos con la transición hacia una energía limpia. En sus propias operaciones, Schneider Electric se ha comprometido a lograr la neutralidad de carbono para 2025 y las emisiones netas de CO2 cero en 2030. El año pasado, el 80% de las operaciones de la compañía fueron impulsadas por energía renovable, frente al 2% de 2017. Este incremento es el resultado de una estrategia para maximizar la adopción de capacidad onsite, PPA y certificados. Durante un período de tres años, la compañía ha equipado 15 plantas industriales en China con generación solar onsite, y tiene planes para poner en servicio tres más en 2021.

Schneider Electric también es un líder del mercado en lo que respecta a soluciones comerciales para digitalizar las operaciones, minimizar el uso de energía y las emisiones y maximizar la utilización de energía renovable. Su objetivo es ayudar a sus clientes a ahorrar 800 millones de toneladas de CO2 entre 2021 y 2025. La división de Energy and Sustainability Services (ESS) de la compañía ha asesorado en la transacción de más de 100 PPA directas y virtuales por un total de más de 9.000 megavatios a nivel mundial y en la correduría de casi 100 millones de megavatios-hora de certificados de atributos de energía, lo que ha convertido a Schneider Electric en el mayor asesor de compra corporativa de energía renovable del mundo. Recientemente, la división ESS ha abierto una oficina en Singapur para proporcionar servicios de asesoría a las empresas que operan en Asia.

El reconocimiento del CRS llega tras el que Schneider Electric obtuvo en 2020 como “First Clean Energy Trailblazer” por parte de la iniciativa RE100 de The Climate Group por su contribución a la descarbonización del mundo acelerando la adopción de la energía renovable. En esta misma línea, en enero de este año, Schneider Electric ha sido nombrada la empresa más sostenible del mundo por Corporate Knights, una empresa de medios e investigación que se centra en el rendimiento de la sostenibilidad corporativa.

“Nos enorgulleces premiar a Schneider Electric en los Renewable Energy Markets Asia Awards en reconocimiento a sus esfuerzos por proporcionar el acceso a la energía limpia en toda Asia,” asegura Jennifer Martin, executive director de CRS. “Invirtiendo en empresas ambientalmente sostenibles que proporcionan energía limpia a las comunidades que carecen de un suministro fiable, Schneider Electric está contribuyendo a garantizar un acceso equitativo a la energía en toda la región.”

