La Asociación Tus Raíces de Cogolludo, premiada por la Fundación Eurocaja Rural

viernes, 26 de marzo de 2021, 11:22 h (CET)

viernes, 26 de marzo de 2021, 11:22 h (CET) Tres emprendedoras con raíces en Cogolludo, comparten conocimientos y unen fuerzas en la Asociación Tus Raíces, que pretende desarrollar diferentes proyectos con el fin de fijar población y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comarca de Cogolludo La Asociación Tus Raíces nació el pasado otoño con el sentimiento de aportar su granito de arena en la difícil tarea de revertir el fenómeno de la despoblación en la provincia de Guadalajara y más concretamente en la comarca de Cogolludo. Con varios proyectos en el tintero, las tres emprendedoras que forman parte de esta asociación presentaron el que ellas consideran más urgente e importante a la última de las convocatorias abiertas por la Fundación Eurocaja Rural con motivo de la iniciativa “Ayudas Sociales Frente al Covid-19”, surgida dentro del programa “Soluciones Sociales” promovido por Eurocaja Rural para hacer frente a los efectos de la crisis económica, social y sanitaria de la pandemia.

El proyecto se presentó en la categoría “Entorno rural”, cuya finalidad es impulsar acciones dirigidas a luchar contra la despoblación, favorecer el desarrollo del entorno rural y su sostenibilidad, crear oportunidades para los más jóvenes, ofrecer cuidado y ayuda a los mayores, y procurar la igualdad real de oportunidades. A la misma, concurrieron 38 proyectos, de los que diez de ellos fueron premiados, cada uno con una aportación económica de 2.000 euros.

“Este primer proyecto de la Asociación Tus raíces, pretende crear un espacio donde cuidar a los niños en su primera infancia, es decir, está dirigido a niños de entre 1 y 4 años” explica Ángeles Valdehita, una de las tres emprendedoras que forman parte de la Asociación. En la comarca de Cogolludo no existe todavía un servicio de estas características, “lo que influye negativamente en aquellas parejas que cuando tienen niños o prevén tenerlos se ven obligados a marcharse por no disponer de servicios que les ayuden en la conciliación familiar”, sigue la emprendedora.

Con la formación necesaria para desarrollar los proyectos que tienen en mente, ya que llevan años trabajando en sus ideas y dándoles forma poco a poco, la Asociación Tus Raíces además, pretende innovar aplicando en el método de pedagogías activas ideado por la educadora y médica italiana María Montessori, que cuida la identidad de cada pequeño y crea un sistema educativo para la paz. “Apostamos por este sistema porque estamos convencidas de sus beneficios” comenta Ángeles. La Asociación ya ha mantenido varias reuniones con las familias de la zona, “a las que les hemos expuesto muestro proyecto y hablado de este método que era desconocido para ellos”, continúa. Ángeles cree que a pesar de las dificultades derivadas de la pandemia, este momento puede ser bueno para emprender en los pueblos, “porque hay personas de las ciudades que ahora se están planteando mudarse al medio rural”.

Otro de los proyectos que quieren poner en marcha cuanto antes es ofrecer, a las personas mayores de 65 años principalmente, actividades de dinamización. “La población de estas zonas rurales tiene una media de edad muy elevada, por eso queremos brindarles la oportunidad de tener un envejecimiento activo” afirma Valdehita. Para lograr este objetivo piensan organizar tanto talleres de lectura y actividades para mantener ágil la memoria, como actividades para desarrollar el sistema nervioso y cognitivo, y gimnasia para mantener una buena salud física.

Estas tres emprendedoras, cada una por separado posee una trayectoria profesional dilatada en el medio rural. Tras años de trabajo de campo, de formación y de compromiso, han apostado por trabajar juntas para intentar conseguir el objetivo común de revitalizar la comarca en la que viven y a la que se sienten arraigadas.

Ahora mismo, no cuentan con un espacio definitivo donde desarrollar ambos proyectos. El Ayuntamiento de Cogolludo ha puesto a disposición de la Asociación Tus Raíces un local para que puedan empezar a trabajar en ese primer proyecto de atención a los niños. “Mientras no tengamos otros recursos, es posible que trabajemos de manera itinerante acercando nuestros servicios a la mayor cantidad de personas posible” asegura Ángeles. Para dar a conocer el proyecto y conseguir toda la ayuda posible ya se han puesto en contacto con la Diputación de Guadalajara y con diferentes ayuntamientos y asociaciones de la zona.

Para conocer el proyecto, cualquier persona que esté interesada puede informarse y ponerse en contacto con la Asociación Tus Raíces a través de redes sociales (Tus Raíces-Creando Vida en el Medio Rural) o por email (tusraices227@gmail.com).

