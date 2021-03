Pinceles y recomendaciones de las expertas para sacar el máximo partido a los ojos Comunicae

viernes, 26 de marzo de 2021, 13:25 h (CET) Cala es un fabricante y distribuidor de productos de belleza coreana y cuidado personal que el grupo Cosmética Pharma pone a la venta en el canal farmacia. Su línea de productos, con tres décadas de experiencia, destaca por la innovación, sus materiales de alta calidad y de origen ético y por ser cruelty free Comprar brochas y pinceles es un placer para muchas mujeres. Está claro que son la clave para una buena aplicación de polvos, cremas y maquillaje pero, una vez dentro del neceser, no todas las mujeres saben como usarlos de la forma adecuada para conseguir el efecto deseado.

Para ayudar a lucir una mirada perfecta, el grupo Cosmética Pharma, especializado en el mundo de la cosmética de venta exclusiva en el canal farmacia, ha realizado una selección de varias brochas Cala imprescindibles para maquillar los ojos, con recomendaciones para sacarles el máximo partido.

La compañía ofrece a sus clientes dos sets: Uno compuesto por dos brochas para aplicar y difuminar sombras de ojos; Y otro para cejas, con un pincel biselado y un peine para diseñar unas cejas perfectas. Dos sets con todo lo necesario para maquillar ojos, cejas y pestañas, y lograr una mirada atractiva. No queda ninguna duda de que ahora, la mirada es la nueva sonrisa.

La marca del grupo que ofrece una amplia gama de accesorios para cejas y pestañas es Cala, una línea de belleza coreana y de cuidado personal, con treinta años de experiencia en el mercado, con materiales de alta calidad, de origen ético, y cruelty free, que la compañía comercializa en el canal farmacia.

Cala ofrece todo tipo de brochas y pinceles para ojos y cejas, esponjas de maquillaje y limpieza de diferentes materiales y acabados, blenders con distintos cortes, siete tipos distintos de pinzas, etc. Sin embargo, para no tener que comprar todas las brochas del mercado, las expertas de belleza de la compañía han querido señalar cuáles son los cuatro pinceles básicos que rmás se utilizan para diseñar la mirada más glamorosa, de la mañana a la noche, y recomiendan cómo emplearlas:

Brochas ojos

Estos pinceles son conocidos por ser multiusos. Sus suaves cerdas suelen utilizarse para extender las sombras o el iluminador sobre el párpado, y para añadir toques específicos de distintas tonalidades. Los consejos de las expertas consiste en comenzar depositando el polvo en el párpado móvil así como en la zona superior del ojo para continuar difuminando en pequeños círculos en las zonas a iluminar. Es perfecta para difuminar los extremos de la sombra de ojos o limpiar el exterior. Estas brochas se venden en dos tamaños, siendo la pequeña, la indicada para áreas más pequeñas o para realizar detalles. La más grande es ideal sobre todo, para difuminar y combinar colores de sombras.

El PVP de este kit es de 8.99€.

Brochas para cejas

Un dúo de pinceles imprescindibles para crear un diseño de cejas espectacular. Primero, con el pincel biselado, puedes maquillar las cejas con polvo de color (por ejemplo, una sombra de ojos marrón) o una pomada con color específica para cejas. La brocha, en el extremo opuesto cuenta con un cepillo y peine para difuminar el color y domar los pelillos rebeldes.

El PVP de este kit es de 8.99€.

Cala

Cala es un fabricante líder, desde 1982, de productos de belleza coreana y cuidado personal que hoy en día cuenta con presencia global en más de 100 países. Con más de tres décadas de experiencia, ofrece productos innovadores, con materiales de primera calidad, de origen ético y es una marca cruelty free. Esta marca incluye brochas, esponjas cosméticas, cepillos tangle free, y todo tipo de accesorios de cuidado personal y belleza para toda la familia.

