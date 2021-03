Fujitsu impulsa de manera intensa en España la transformación basada en datos, como un facilitador de negocios digitales

Para presentar su estrategia de DTTS ha realizado hoy, junto a Intel, un innovador evento virtual, donde muestra las claves para convertirse en una empresa dirigida por los datos y cómo poder sobrevivir en la ya denominada "Jungla de Datos" Fujitsu ha realizado hoy un evento virtual, junto a Intel, denominado “Bienvenido a la Jungla de Datos. ¿Cuál es tu estrategia de supervivencia?, donde muestra las claves para conseguir una madurez de datos en los entornos empresariales, así como integrar de manera óptima la nube pública y privada, sin perderse en la “jungla”. Un término metafórico que refleja las necesidades a cubrir, para destapar el potencial empresarial a través de los datos y conseguir la hoja de ruta perfecta para lograr una excelente transformación digital.



Porque alguna vez todo el mundo se ha preguntado '¿De dónde vienen mis datos?' '¿Cómo puedo gestionarlo mejor?', '¿Qué estrategia debo seguir para mantener la competitividad de la empresa?'. Estas y otras preguntas han sido tratadas con intensidad en el evento en el que ha participado un invitado especial, Marc Vidal, considerado como una de las figuras más influyentes en Economía Digital de España y junto a él han estado por parte de Fujitsu: Gonzalo Romeo, Director General de Producto, Jose Moreno, Director de Desarrollo de Negocio, Juan Antonio García, Responsable de Desarrollo de Negocios HPC/AI y Especialista de Datos, Diego Conde, Director de Ventas, Elisabeth Margarit, Directora Business Consulting, Penélope Mantiñán, Head of Category Manager & Mayoristas y Javier Barrachina, Head of Digital. Y también les han acompañado, Jaime Pita, Ingeniero termodinámico de Sumber y Markel Gruber, Managing Director de Global Switch.



Los datos, base de la transformación digital

Permiten a los clientes extraer nuevo valor, así como impulsar nuevas y excitantes oportunidades de desarrollo. Claramente son habilitadores de negocios digitales y, por ello, deben ser explorados, procesados, protegidos y monetizados. La transformación impulsada por los datos de Fujitsu, se basa en permitir que los clientes obtengan beneficios empresariales a través de la gestión y protección de sus activos, incluso en los mayores entornos de TI, que se extienden desde el extremo hasta el core y el cloud.



La multinacional está tomando la delantera en la introducción de un proceso estructurado para la Consultoría e Implementación Basada en Datos, empezando claramente por permitir a los clientes crear una línea básica de transformación de su organización. Continuando con la definición de una arquitectura de base y estableciendo un entorno de datos.



También está introduciendo amplias actualizaciones en su portfolio de centros de datos - incluyendo sus propias tecnologías y servicios, además de las mejores soluciones de sus partners. Gracias a su gran experiencia en la integración de las ofertas de los socios, entre los que se incluyen Microsoft, AWS, NetApp, VMware, Nutanix, Qumulo, Commvault, Veritas, SAP, Submer y muchos otros, la compañía proporciona una cartera de soluciones y servicios únicos, que es más amplia que la de cualquier otro proveedor de TI.



Por otro lado, los Fujitsu SELECT Channel Partners también tienen un papel fundamental en el entorno de los datos, ya que la multinacional quiere incrementar su compromiso con clientes pequeños y medianos, incorporando más socios centrados en los servicios. Para ello, trabaja en definir los enfoques que permitirán a sus partners SELECT desarrollar modelos de ingresos recurrentes y en el fomento de un ecosistema de proveedores de software independientes, con los que ayudar al desarrollo y la entrega de los elementos de una transformación del cliente. Sobre la base de este creciente ecosistema de socios, el objetivo de Fujitsu es garantizar que siempre haya una solución óptima para cada necesidad del cliente.



Poner los datos en el centro de todo lo que hacen los clientes

Utilizando la probada metodología de Human-Centric Experience Design (HXD) de Fujitsu, sus consultores se centran en conseguir el resultado óptimo del negocio, basado en los activos de los datos y los requisitos únicos de cada cliente. Este proceso incluye la búsqueda de la solución exacta que se adapte a las necesidades que han sido identificadas en el proceso de co-creación y utilizando la amplia cartera propia y de socios de la multinacional para proporcionar un enfoque pleno.



Los talleres de co-creación que realiza la multinacional nipona, se utilizan para crear nuevas arquitecturas personalizadas de datos distribuidos en línea con las necesidades individuales del cliente, en lugar de comprometerse con un enfoque único para todos. Así se consigue el máximo beneficio mediante la integración de hardware, software, servicios nuevos y los existentes, siempre trabajando en estrecha colaboración con su ecosistema de partners.



7 factores claves para conseguir la madurez de los datos en entornos empresariales

Todos los días se producen 2,5 billones de bytes de datos en todo el mundo y de ahí, la necesidad de aprender a ligarlos de manera inteligente para tener éxito empresarial, entendiendo qué estrategias, métodos y procesos existen para los análisis sistemáticos. Fujitsu cree en el gran potencial de fundar organizaciones que emprendan el viaje hacia la madurez de los datos y por ello, la compañía identifica 7 factores claves, que son la hoja de ruta perfecta para que las empresas no solo conozcan la importancia de los datos, sino que los utilicen en todo su potencial. El primero, trabajar conjuntamente con las compañías interesadas para impulsar el cambio cultural. Segundo, controlar donde residen los datos. Tercero, crear una arquitectura a prueba de futuro. Cuarto, asegurar que la plataforma albergue lo más valioso. Quinto, buscar datos fuera del círculo típico y aprovechar el ecosistema asociado. Sexto, implantar una herramienta de evaluación de la madurez y séptimo, prepararlos para aprovechar las nuevas oportunidades.