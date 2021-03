El Gimnasio Zona de Combate inaugura nuevas instalaciones y sigue creciendo como club Comunicae

jueves, 25 de marzo de 2021, 14:25 h (CET) Después de unos años, el gimnasio de deporte de contacto referente en la provincia de Barcelona ha decidido ampliar sus instalaciones y así, que los deportistas disfruten de mayor comodidad y de nuevos espacios Zona de Combate, el gimnasio situado en C/industria 35 1reo C ,Ripollet, Barcelona destaca por su realización de las disciplinas y por la cantidad de gente que acude a él. Boxeo, Muay Thai y Kick Boxing son las modalidades principales que se practican. La escuela de boxeo con más deportistas del Vallès Occidental, después de unos años ha decidido inaugurar nuevas instalaciones para que todas aquellas personas que quieran entrenar, puedan disfrutar de espacios amplios, y prácticamente ilimitados.

Además de una amplitud de espacios, la escuela cuenta con entrenadores preparados profesionalmente para formar a personas de todas las edades, en el deporte de contacto. Gracias a la formación que han recibido, pueden ofrecer un equipo de calidad que proporcionará sabiduría y diversión.

La escuela destaca por la cantidad de modalidades y disciplinas que tiene, en Zona de Combate podrás disfrutar de los deportes de contacto en todas sus particularidades. Este tipo de deportes son verdaderamente recomendables para la salud física pero sobre todo la salud mental, que es tan importante y se cuida tan poco. Realizando este tipo de ejercicio se conseguirá liberar tensiones, desestresarse y prevenir la ansiedad. Además, físicamente, se conseguirá desarrollar el equilibrio, la resistencia y se tendrá una disciplina más estricta con uno mismo y un control mayor del cuerpo.

Las nuevas instalaciones cuentan con más salas y espacios para poder disfrutar de los entrenos de contacto con más libertad. Con la inauguración de las nuevas instalaciones los entrenamientos se disfrutarán mucho más y se podrán realizar ejercicios que requieran un espacio más amplio.

Acudiendo al gimnasio, se disfrutará de profesionales formados y especializados, y también la posibilidad de relacionarse con personas con intereses afines, consiguiendo así disfrutar aún más de los entrenos.

Para disfrutar de las instalaciones y de las disciplinas que se realizan tienes la posibilidad de ponerte en contacto con ellos des de la página web www.zonadecombate.es, mandando un correo electrónico a info@zonadecombate.es, llamando al 691 115 092 o si se prefiere, acudiendo personalmente a las nuevas instalaciones.

Dirección: C/industria 35 1reo C Ripollet

