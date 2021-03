La Inteligencia Emocional, una de las claves para triunfar en el mundo de los negocios y el emprendimiento Comunicae

jueves, 25 de marzo de 2021, 14:33 h (CET) La coach y conferenciante Lupe Hurtado es una de las invitadas al evento empresarial online Lider Business Network -el nuevo proyecto de la emprendedora Montse Bonilla que se celebra el 25 de marzo-, en el que imparte una charla sobre Inteligencia Emocional a partir de su experiencia vital Hace ya un tiempo que la importancia de la Inteligencia Emocional en todos los aspectos de la vida es cada vez más tenida en cuenta. Más allá del coeficiente intelectual, las emociones humanas juegan un papel determinante en muchas de las acciones del día a día, y su conocimiento y gestión puede ayudar a tomar mejores decisiones en cualquier ámbito.

Esto también ocurre en un mundo tan aparentemente frío y racional como el empresarial: no hay duda de que la gestión de las emociones es un elemento clave a la hora de conseguir tirar adelante un negocio y lidiar con aquellos obstáculos que empresarios y emprendedores no siempre previeron cuando decidieron poner en marcha su sueño.

La Inteligencia Emocional es lo que ha ayudado a la coach y speaker Lupe Hurtado a superar las barreras propias de la parálisis cerebral que sufre desde niña y también los prejuicios de su entorno. Después de licenciarse en Geografía, Lupe ha trabajado para la administración en ayuntamientos y consejerías autonómicas, y su vocación de servicio la ha llevado a trabajar y colaborar para varias entidades sin ánimo de lucro y ONGs, llegando a ir de cooperante a Nicaragua.

Por lo tanto, no es extraño que la emprendedora y empresaria Montse Bonilla -especialista en ayudar a acelerar y potenciar empresas- haya contado con el testimonio de Lupe Hurtado para su último proyecto LIDER BUSINESS NETWORK, un evento empresarial online dirigido al crecimiento personal y profesional y al networking, que aspira a tejer alianzas entre todos los participantes y a revelar los pilares para llevar una empresa al máximo nivel.

Desde que empezó a leer sobre psicología, desarrollo personal y Programación Neurolingüística (PNL), Lupe Hurtado se propuso ayudar a otras personas a superar sus límites, liberar sus energías y encontrar su fuerza interior para llegar a lo más alto. Sus formacionesen Inteligencia Emocional, sus conferencias y sus sesiones de coachingson cada vez más solicitadas: Lupe atiende de manera individual y también imparte sus charlas en eventos como este LIDER BUSINESS NETWORK que se celebra hoy 25 de marzo de 18.00 a 21.00 (hora española).

Junto con Lupe Hurtado, el resto de ponentes de la jornada -todos ellos referentes de éxito- son Fausto Andrés, Fayna Betancor, Pedro Hispan, David Novoa y Samuel Santiago.

Enlace al evento: https://us02web.zoom.us/j/86863276494?pwd=ZUx4OUh0QTRBNlROeFVEUnowZFZIZz09

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.