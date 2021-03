Fausto Andrés revela las Acciones que Generan Resultados para alcanzar el equilibrio pleno Comunicae

jueves, 25 de marzo de 2021, 14:37 h (CET) El empresario, consultor y mentor imparte una charla sobre las 'Acciones que generan resultados' en el evento empresarial online Lider Business Network, el nuevo proyecto de la emprendedora Montse Bonilla, que se celebra el 25 de marzo En el mundo de la empresa, abundan los empresarios que, a pesar de dejarse la piel y todo el tiempo del mundo en su empeño, se dan cuenta en un determinado momento de su trayectoria de que no han obtenido los resultados económicos que deseaban. Lo cual, a su vez, va afectando al resto de áreas de su vida.

¿Por qué sucede esto? Porque, aunque se dedican a hacer muchas cosas, no consiguen poner el foco en su verdadero propósito.

Además de ser veterinario y doctor en Genética, Fausto Andrés tiene detrás suyo una larga trayectoria de más de 45 años dirigiendo empresas, siendo máster coach de negocios, consejero económico de la Administración pública, gestor, consultor y mentor.

Por lo tanto, no es extraño que la emprendedora y empresaria Montse Bonilla-especialista en ayudar a acelerar y potenciar empresas- haya contado con la experiencia de Fausto para su último proyecto LIDER BUSINESS NETWORK. Se trata de un evento empresarial online dirigido al networking y al crecimiento personal y profesional, que aspira a tejer alianzas entre todos los participantes y a revelar los pilares para llevar una empresa al máximo nivel.

En esta experiencia, Fausto Andrés impartirá la charla Acciones que generan resultados, en la que profundizará en algunos de los aspectos en los que se ha especializado: cómo vivir de forma próspera equilibrando de forma integral las distintas áreas de la vida, cómo alcanzar la productividad personal y profesional y cómo enfocarse en aquello que realmente lleva a poder vivir de una forma plena.

LIDER BUSINESS NETWORK tiene lugar hoy 25 de marzo de 18.00 a 21.00 (hora española). Junto con Fausto Andrés, el resto de ponentes de la jornada -todos ellos referentes de éxito- son Lupe Hurtado, Fayna Betancor, Pedro Hispan, David Novoa y Samuel Santiago.

Enlace al evento: https://us02web.zoom.us/j/86863276494?pwd=ZUx4OUh0QTRBNlROeFVEUnowZFZIZz09

