Los jóvenes con diabetes piden más visibilidad sobre la patología en la ficción, según un encuesta de FEDE

jueves, 25 de marzo de 2021, 14:57 h (CET) La encuesta lanzada por la Federación Española de Diabetes (FEDE) desvela que el 84% de este colectivo considera que la diabetes está "muy poco" representada en el cine y la televisión. La encuesta "Arte por la diabetes" se enmarca en una campaña de FEDE dirigida a jóvenes y apoyada por el actor Joel Bosqued y la influencer Ana Trabadelo Los jóvenes con diabetes piden una mayor presencia de esta patología crónica en la ficción en el cine y la televisión, la música y otras disciplinas artísticas, según la encuesta “Arte por la diabetes”, lanzada por la Federación Española de Diabetes (FEDE) a jóvenes con diabetes de entres 16 y 25 años. Los resultados del sondeo demuestran que un 84% de los encuestados considera que la diabetes está nada o muy poco abordada en la ficción y el arte. Así mismo, un 97% afirma que una adecuada representación de la diabetes ayudaría a concienciar fundamentalmente a jóvenes con esta patología. Esta encuesta se enmarca dentro de la campaña “Enrédate con la diabetes”, con la que FEDE busca poner en valor la labor de las asociaciones de pacientes. Se trata de una campaña que cuenta, además, con el apoyo del actor Joel Bosqued, conocido por su papel en la serie Madres, y la influencer y presentadora Ana Trabadelo, centrada en la divulgación y la visibilidad de la diabetes en redes sociales.

La encuesta “Arte por la diabetes” también demuestra que un 99% de los jóvenes estaría de acuerdo con la creación de personajes con diabetes en las series de televisión y películas. Como cuenta el actor Joel Bosqued, “entre todos tenemos que sacar conclusiones positivas acerca de la diabetes y luchar juntos por darle una mayor visibilidad”. Según datos de la Federación Internacional de Diabetes (IDF, según sus siglas en inglés), 463 millones de personas padecen esta enfermedad en todo el mundo.

En palabras de Andrés Villegas, coordinador de la Comisión de Jóvenes de FEDE, “cuando debutamos en la diabetes, sobre todo en el caso de los niños, no contamos con ningún referente que tomar como ejemplo. En muchos casos la información que encontramos es complicada y dirigida a adultos con una mayor formación. Por ello consideramos que la presencia de personajes con diabetes e historias en torno a esta patología, basadas siempre en información veraz y con base científica, puede ayudar a otros jóvenes a comprender y sobre llevar la enfermedad”.

A la baja representación de la diabetes se suma el impacto de la publicidad en la salud de los jóvenes y los hábitos sedentarios, vinculados con un excesivo consumo de cine, televisión y otros contenidos, factores de riesgo de la diabetes. A este respecto, un estudio publicado en la revista Journal of Nutrition Education and Behavior demuestra que existe una relación entre la exposición a la televisión comercial y el índice de masa corporal de niños y adolescentes.

Vídeo-quedada para animar a los jóvenes a compartir experiencia

Los datos obtenidos con la citada encuesta puesta en marcha por FEDE han sido expuestos a todos los jóvenes interesados en una vídeo-quedada a través de Zoom. En este encuentro, liderado por Andrés Villegas y la influencer Ana Trabadelo, se proponía a los jóvenes reflexionar, no solo sobre si la visibilidad de la diabetes en el arte es escasa, sino también para valorar la calidad de las menciones a la patología o la tipología de los personajes con diabetes que se encuentran actualmente.

Según explica Andrés Villegas, “hemos localizado bastantes fragmentos de películas y series que no ofrecen una imagen adecuada de la diabetes, ya sea porque desinforman al público, ridiculizan las consecuencias de la enfermedad, como las hipoglucemias, o porque se centran en los casos extremos, como las amputaciones.” Por el contrario, indica, son poco los ejemplos de contenidos audiovisuales y artísticos que reflejan la realidad de la diabetes.

Así, como si de un vídeo fórum online se tratara, FEDE animó a los jóvenes a participar en este encuentro y compartir su experiencia con otras personas con diabetes de su misma edad. Desde FEDE se recalca que la implicación de los jóvenes con las asociaciones de pacientes es clave para su progreso y adaptación a la realidad actual de las personas con diabetes.

