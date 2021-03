El fabricante alemán Vaillant renueva su gama de calderas de condensación doméstica

No es sólo un cambio de diseño. Es una revisión en profundidad que ofrece los últimos avances en tecnología de condensación y los lleva hasta las viviendas de los clientes En unos días comenzarán la distribución de los nuevos modelos de calderas Vaillant. Con ello el usuario podrá disfrutar de productos muy eficientes, A o A+.

La renovación de estas calderas es total, y los nuevos modelos que se pueden empezar a ver en los escaparates de las tiendas especializadas son:

Vaillant ecoTEC plus VMW 26 CS/1-5



Vaillant ecoTEC plus VMW 32 CS/1-5



Vaillant ecoTEC plus VMW 36 CS/1-5



Vaillant ecoTEC plus VMI 32 CS/1-5



Vaillant ecoTEC plus VMI 36 CS/1-5



Vaillant ecoTEC exclusive VMW 30 CF/1-7



Vaillant ecoTEC exclusive VMW 36 CF/1-7



Vaillant ecoTEC exclusive VMW 43 CF/1-7

Hasta 8 nuevos modelos que suponen una renovación profunda con mejoras en diseño, conectividad, nuevas funcionalidades y un mayor rango de modulación

En cuanto al diseño todas las calderas cuentan ahora con un gran display para su control. Este ha sido diseñado de nuevo para facilitar el manejo y configuración de la caldera. Con este objetivo este display "copia" el diseño de los nuevos termostatos, los sensoHOME y sensoCOMFORT, para que el control sea el mismo para el usuario, indiferentemente de si se realizan los ajustes en la caldera o en el termostato. Una novedad muy remarcable es que todas las calderas se venden con termostato, pudiendo el usuario elegir entre tres opciones: De pared, inalámbrico y WIFI (en la gama exclusive todos solo hay dos opciones, de pared o inalámbrico, pero ambas son WIFI). Cualquiera de estos termostatos son modulantes, y ayudan a ajustar los consumos aportando un ahorro adicional, lo que convierte las calderas por lo general en clase A+, al usarse con uno de estos termostatos.

Por dentro se mantiene lo que ya funcionaba. Una ingeniería que ha situado al fabricante como referencia mundial en el mundo de los aparatos a gas y que ahora, es capaz de subir otro peldaño gracias a funcionalidades como: IoniDetect, que realiza un análisis y ajuste en tiempo real de la combustión, lo que permite extraer el máximo de energía posible al gas consumido.

Otra característica destacable de los nuevos modelos es la conectividad. Se ofrece la posibilidad de conectar el Servicio Técnico a la caldera. Se trata de ofrecer en remoto el Servicio Técnico ante cualquier fallo, aconsejando al usuario qué hacer según los datos recogidos por la caldera, o enviar un técnico en caso de que sea necesaria la asistencia presencial.

De entre todos los modelos de calderas renovadas destaca la gama Exclusive, que aprovecha la condensación también en la producción de agua caliente sanitaria. Hecho que la convierte en una de las calderas más eficientes en su segmento.

Con todos estas novedades Vaillant aspira a mantenerse como uno de los fabricantes líderes y referencia en el mercado.