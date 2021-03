Cristina Regojo: "No debemos caer en la burbuja de la pandemia aunque disminuyan los casos de meningitis" Comunicae

jueves, 25 de marzo de 2021, 15:05 h (CET) Los casos de meningitis disminuyen pero nuestros hijos e hijas siguen desprotegidos. Se sabe que esa burbuja explotará. Desde AEM celebran la reducción de casos de meningitis pero advierten que el dato es relativo. No es real. Responde a la burbuja del confinamiento El Instituto Carlos III publicaba en su Boletín Epidemiológico semanal datos sobre la evolución de las infecciones meningocócicas. La Asociación Española de Pediatría publicó el pasado 22 de marzo un exhaustivo artículo en el que detalla las posibles causas de ese descenso de las infecciones meningocócicas de hasta un 90 % con la pandemia de COVID. Este descenso significativo atiende a varias razones y desde AEM quieren lanzar un mensaje de alerta, porque la meningitis sigue muy presente y lo seguirá estando si no se protege a niños y niñas.

Las medidas para paliar el COVID están produciendo un descenso de las enfermedades infecciosas pero también este descenso es fruto de la vacunación frente al meningococo. Gracias a la financiación privada están cubiertos el 70% de los niños. Todavía existe un 30% de familias que no pueden pagar por proteger a sus pequeños. “Esto crea una desigualdad extrema en la que las familias con pocos recursos son las más expuestas a sufrir la meningitis. Es por ello que pedimos un calendario vacunal de máximos para toda España, no es posible que en algunas Comunidades Autónomas la vacuna contra la meningitis esté incluida en el calendario y en otras no. Actualmente estar protegido contra la meningitis se ha convertido en una cuestión de clase o de código postal. Las vacunas son un derecho, un bien de Salud Pública”, indica la doctora Cristina Regojo, presidenta de la AEM.

Además, la crisis del COVID también ha provocado un acuciante descenso de las vacunaciones, entre ellas aquellas contra la meningitis. La pandemia del COVID precisamente ha recordado la importancia que tiene la vacunación y por ello desde AEM se está luchando para que todas las Comunidades Autónomas incluyan en su calendario vacunal las vacunas contra la meningitis. La única manera de vencer esta enfermedad es con inversión en vacunas. Se salvarán vidas y se erradicarán desigualdades.

En este sentido, con motivo del Día Mundial contra la Meningitis el 24 de abril, la Asociación está organizando un evento que se celebrará el 22 de abril donde se abordarán estas cuestiones y contará con el testimonio de afectados que han sufrido la meningitis, personas que han sobrevivido a esta violenta enfermedad y que son verdaderos ejemplos de superación. Todos los interesados podrán asistir al evento en streaming a través del canal de Youtube de la Asociación a partir de las 18:00. Más adelante se compartirá el programa del evento y sus participantes.

