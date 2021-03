Allianz Partners anuncia los 5 mejores proveedores de su red de Asistencia en Carretera Comunicae

jueves, 25 de marzo de 2021, 03:01 h (CET) La compañía reconoce así el esfuerzo y excelencia del servicio ofrecido por su red de Proveedores de Asistencia en Carretera en 2019 Cada año, la compañía de Seguros y Asistencia Allianz Partners España hace entrega de los premios ‘Mejor Proveedor’. Se trata de una iniciativa que busca agradecer el esfuerzo y premiar la excelencia del servicio ofrecido por su red de Proveedores, quienes contribuyen a que el índice de satisfacción del cliente supere el 85%, atendiendo al NPS (Net Promoter Score) de la compañía.

En esta ocasión, Allianz Partners ha decidido recuperar el tradicional certamen con algo de retraso, dadas las circunstancias actuales y derivadas de la declaración oficial de la pandemia en marzo de 2020. La XIII edición del premio al ‘Mejor Proveedor de Asistencia en Carretera’ de Allianz Partners fue fallado el pasado 01 de Octubre de 2020 por el área de Atención al Cliente y Calidad, sobre los profesionales mejor valorados con datos referentes a 2019. Si bien, la publicación de los ganadores se hacía tradicionalmente entre los meses de Octubre y Noviembre del año siguiente a los datos examinados; en esa ocasión, no ha sido hasta este mes de marzo cuando se ha ofrecido la información oficial.

Los ganadores de esta XIII edición han resultado seleccionados entre las 50 empresas de proveedores de Asistencia en Carretera con mayor actividad y que, además, han registrado excelentes resultados en los criterios evaluados por los organizadores del certamen en 2019. Las 5 compañías ganadoras en esta última edición del concurso y que han obtenido la mención de ‘Mejor Proveedor de Asistencia en Carretera 2019’ son Grúas Tony (Zaragoza), Grúas Eurotradis (Málaga), Grúas Marthe (Mataró, Barcelona), Grúas los Campones (Gijón, Asturias) y Grúas Fuentes (Alcalá de Henares, Madrid).

Los parámetros examinados por el área de Atención al Cliente y Calidad de Allianz Partners se dividen en:

- Las puntuaciones otorgadas por los usuarios del servicio a través de cuestionarios de satisfacción (NPS).

- Los ratios de incidencias y saturaciones.

- Los ratios de reclamaciones válidas, presentadas por los usuarios en el Dpto. de Atención al Cliente de Allianz Partners.

- El porcentaje de éxito de Reparación in Situ.

Antonio Ibáñez, responsable del departamento de Proveedores de Asistencia en Carretera de Allianz Partners, señala la importancia de mantener “esta tradición; un concurso iniciado por la compañía en España como agradecimiento al esfuerzo de nuestros proveedores. Gracias a ellos podemos ofrecer un servicio excelente que el usuario aprecia enormemente”. Antonio confiesa que para esta edición “nos hemos retrasado en la publicación de los resultados porque la situación actual nos obliga a adaptarnos constantemente. Aunque sea en otro momento, no queríamos perder la oportunidad de darle el valor que se merece a los ganadores del concurso”.

Sobre Allianz Partners

Allianz Partners es una empresa líder en Asistencia y Seguros de viaje, especializada en las áreas de movilidad personal, hogar, bienestar y viaje. Sus soluciones combinan la última tecnología con la excelencia en su servicio al cliente y están disponibles tanto para ‘partners’ (B2B) como para clientes finales (B2C) a través de sus canales directos y digitales, bajo la marca comercial Allianz Assistance.

Su presencia internacional, con más de 21.000 trabajadores en 78 países, junto a su extensa red de profesionales, ´facilita la vida´ a millones de clientes cada año, en todo el mundo.

Para más información, por favor visita: www.allianz-partners.es

Contacto Prensa Allianz Partners España: comunicacion.es@allianz.com

