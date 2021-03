Podersa, la principal compañía argentina de financiación de vehículos, llega a España Comunicae

miércoles, 24 de marzo de 2021, 17:53 h (CET) La compañía, que comenzará a operar en España en los próximos meses, pretende alcanzar las 25 sucursales en los próximos 3 años La compañía argentina Podersa, especializada en la financiación de vehículos -coches y motos-, llega a España. El objetivo de la compañía es implantarse en nuestro país, abriendo su nueva sede en Madrid, y utilizar esta plataforma como puerta de entrada al resto de mercados europeos.

Podersa es una empresa argentina, con 30 años de experiencia, dedicada a adquisición vehículos nuevos para sus clientes, así como la financiación de los mismos, en cuotas fijas, sin intereses y con numerosas ventajas para los miembros de su club de fidelización, adicional ofrece a sus suscriptores sorteos mensuales que pueden suponer el regalo del bien a sus clientes.

La compañía llega a nuestro país de la mando de la consultora de franquicias Latam Networks, empresa con más de 15 años de experiencia en la internacionalización de cadenas españolas interesadas en crecer en el mercado Latam y viceversa.

“España es el país ideal para comenzar la internacionalización de nuestra marca, ha afirmado Horacio Daddiego director general de Podersa, ya que en las últimas décadas se ha convertido en un verdadero centro de negocios a nivel europeo. No solo la capital, Madrid, sino otras ciudades como Barcelona, Valencia o Sevilla son importantes núcleos empresariales que favorecen que un negocio tenga éxito”.

Latam Networks será la consultora encargada de adaptar el concepto de negocio de Podersa al mercado nacional. Se encargará también del diseño del sistema de franquicias, el modelo elegido por la empresa para su expansión, así como de su plan de comercialización de licencias por ciudades o regiones, y de la búsqueda de partners dentro del sector.

Podersa prevé convertirse en la primera cadena especializada en la financiación de vehículos en nuestro país y ocupar un nicho de mercado desatendido hasta la fecha. La compañía, que comenzará a operar en España en un plazo aproximado de tres meses, pretende alcanzar las 25 sucursales franquiciadas en los próximos tres años. La inversión destinada para el proyecto aún está en periodo de definición.

Latam Networks ofrece un a sus clientes Business Advisor, un asesoramiento personalizado para la adquisición de franquicias o master franquicias por país, ciudad o área determinada. En el caso de las empresas que desean desarrollar mercados internacionales entre España y América Latina, actúa de manera bidireccional, la consultora se encarga de poner sobre la mesa las opciones de crecimiento más adecuadas para cada compañía.

Más información sobre Latam Networks

Tras más de 15 años de experiencia desarrollando proyectos de distintos sectores, -fast-food, restauración, moda, cosmética y belleza, servicios, etc. …-, Latam Networks ofrece a sus clientes un conocimiento profundo del mercado español y Latam a nivel económico, financiero, comercial y de “retail” y ofrece sus servicios de expansión tanto a cadenas interesadas en crecer con unidades independientes como a aquellas interesadas en firmar acuerdos de Master Franquicia entre ambos mercados.

Latam Networks trabaja en España, Portugal México, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Rep. Dominicana, etc., para franquicias interesadas en su desarrollo internacional.

Algunas de estas marcas son Loops & Coffee, Canel Rolls, Emobike, Pizzerías Carlos, o Gelatiamo quien ha desembarcado recientemente en México, Chile, Costa Rica y Bolivia, o su última incorporación, la portuguesa Mr. Pizza, interesada también en crecer en el mercado iberoamericano.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.