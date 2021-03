The Tiny Digital Factory lanza GT MANAGER, un juego de gestión de escuderías para iOS y Android Comunicae

miércoles, 24 de marzo de 2021, 17:06 h (CET) GT Manager reta al jugador a dirigir su propio equipo Gran Turismo desde el móvil. Carreras diarias, de resistencia, nocturnas, eventos de temporada en hasta 11 pistas de todo el mundo, absolutamente fidedignas, pondrán a prueba el temple del jugador-manager. Desde comprar alguno de los 19 icónicos vehículos en competición (¿mejor un Porsche o un Aston Martin?), o contratar pilotos... a invertir en ingenieros o buscar sponsors, GT Manager ofrece una inmersiva y adictiva experiencia de juego De Silverstone (GB) a las pistas del campeonato italiano de Imola… GT Manager permite a sus jugadores gestionar los mayores equipos de Gran Turismo del mundo y competir en los circuitos de carreras más icónicos del planeta.

En consonancia con el ascenso de un nuevo género dentro de la categoría de carreras de motor, GT Manager - desarrollado por el estudio francés, The Tiny Digital Factory - permite a los jugadores crear su propio equipo en el inmisericorde escenario de la competición automovilística. Está disponible ya en todas las tiendas de Apps, GT Manager y ofrece la más fidedigna experiencia de gestión de deportes de motor del mercado.

Un juego nuevo que se enraíza en el legado de y Digital Factory

GT Manager es el resultado de más de 10 años de experiencia en el desarrollo de videojuegos de carreras por parte del equipo de The Tiny Digital Factory, en cuyo currículo destaca la colaboración con Codemasters y Eden Games para el codesarrollo del videojuego oficial de F1 que han descargado 16 millones de jugadores en el mundo y que juegan diariamente 150.000 usuarios.



En la medida en que ofrece contenido y características sin precedentes, comparables a los mejores juegos de management futbolístico, GT Manager se lanza con la ambición de unirse a F1 Manager, en el top de los rankings de descargas y de la crítica.

Los juegos de carreras para móviles raramente han alcanzado las primeras posiciones en los ranking de mobile, por la habitual falta de precisión y la calidad de la experiencia, inherente al reducido tamaño de las pantallas de móvil. No así, GT Manager se posiciona en el segmento de alto crecimiento de la gestión deportiva, en línea con otros títulos concebidos específicamente para mobile en la categoría de carreras (una categoría que representa el 5% de los beneficios actuales de juegos para móvil). GT Manager se juega en formato vertical y ofrece sesiones de juego breves, para ser disfrutadas según el ritmo habitual de uso del smartphone.

GT Manager: sofisticado y accesible, un equilibrio perfecto para los fans del management de automovilismo

En este título, los jugadores se enfrentan al desafío de dominar el arte de la gestión de un equipo de automovilismo, a través de una experiencia centrada tanto en el management como en la toma de decisiones desde boxes

Este juego ofrece una profunda experiencia inmersiva en el universo de la automoción y la gestión de GT. Cada jugador asume el papel de un joven manager que reforzará su experiencia y red de contactos a través de encuentros con líderes y expertos. Ingenieros, mecánicos, sponsors… son tan importantes como los conductores en competición. La habilidad de cada jugador para mejorar sus destrezas le permitirá marcar la diferencia en el modo Career. Esta evolución progresiva combina tanto sofisticación como accesibilidad a la experiencia.

Además, GT Manager presenta una amplia gama de automóviles oficiales de GT así como pistas de competición totalmente fidedignas, lo que maximiza la autenticidad y emoción de la experiencia de juego.

GT Manager : Una experiencia inmersiva desde boxes

Los jugadores pueden decidir cada mínimo detalle de su escudería, antes, durante y después de la carrera. Desde el centro de desarrollo y desde la sede de su equipo, tomarán las grandes decisiones que tienen que ver con la gestión del presupuesto del equipo y la inversión. Desde las fábricas, los jugadores pueden -según incrementa su experiencia y sus inversiones- gestiona más y más aspectos de la vida del equipo desde el entrenamiento a la búsqueda de sponsors.

En pista, la estrategia es esencial para destacar ante los rivales. Ser más veloz no es la única opción para ganar. Cuestiones como el desgaste de los neumáticos, la configuración del vehículo y toda la información que proporciona el equipo deportivo tendrá un impacto decisivo en el resultado de la carrera.

“GT Manager ha sido concebido por un equipo con muchos años de experiencia en el desarrollo de videojuegos de carreras y es el resultado de una larga experiencia. Nos enorgullece ofrecer el primer título completamente desarrollado, producido y editado por nuestro estudio en Lyon de The Tiny Digital Factory”, explica el CEO de The Tiny Digital Factory, Stéphane Baudet

En GT Manager, los jugadores:

- Dirigen a los pilotos, desde boxes, sin que se requiera unas específicas habilidades de conducción

- Pueden coleccionar 19 coches oficiales de algunas de las más prestigiosas escuderías de los campeonatos oficiales de GT: Porsche, Mercedes, McLaren, Nissan, Audi, Chevrolet, Renault / Alpine, Ford, Honda, Aston Martin, Brabham, Saleen.

- Construyen la sede de su escudería (con hasta cinco edificios y 12 departamentos) invertir en la producción (fábricas) y en I+D, contratar pilotos, ingenieros y sponsors.

- Pueden equipar su fábrica con hasta 200 cartas distintas.

- Ganan puntos en la clasificación de los campeonatos para avanzar a la siguiente liga.

- Mejoran la performance y las estadísticas de coches y pilotos.

- Participan en carreras diarias de resistencia, sprint, nocturnas, y en 11 eventos de temporada en 11 icónicas pistas de todo el mundo.

- Compiten online en carreras 1contra 1 para optimizar los rankings semanales y estacionales

- Pueden elegir la estrategia de neumáticos y adaptar el estilo de carrera a los incidentes del momento

GT Manager está ya disponible, free to play, en las tiendas de App Apple, Google, Huawei and Samsung

Vídeos

Trailer de lanzamiento. GT Manager



