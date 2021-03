La Fórmula 1 y MotoGP más accesibles con su emisión simultánea en DAZN y Movistar+ Comunicae

miércoles, 24 de marzo de 2021, 17:06 h (CET) Las competiciones estrella del mundo del motor vuelven y los aficionados españoles tendrán más opciones que temporadas anteriores para verlas. El portal TarifasDe ha analizado las distintas opciones para ver ambas competiciones Muchas han sido las quejas de los aficionados al motor en los últimos años, por el limitado acceso tanto al mundial de motociclismo como el de Fórmula 1. Con escasas carreras emitidas en abierto en el caso de MotoGP, los usuarios tan solo contaban con una única opción para acceder a sus competiciones favoritas: DAZN en el caso del motociclismo y Movistar+ en el de la Fórmula

1. Pero en la temporada de 2021 las opciones crecen, ya que ambas competiciones se podrán ver en las dos plataformas.

Un acuerdo entre ambas plataformas permitirá que el regreso de Fernando Alonso o el estreno de Carlos Sainz en Ferrari en la Fórmula 1 y la esperada vuelta de Marc Marquez a MotoGP, se vean tanto en DAZN como en Movistar+. De este modo, ya no será necesario ser cliente de Movistar para poder ver la Fórmula 1, mientras que el motociclismo se reincorpora a la parrilla televisiva del operador.

Motor y más deportes en DAZN por 9,99 euros al mes

Entre las dos opciones para acceder a los deportes del motor, DAZN ofrece la manera más sencilla de poder ver la Fórmula 1 y MotoGP, tal y como indica TarifasDe. Su contratación no está vinculada a ningún otro servicio y no exige la firma de una permanencia. Su cuota mensual es de 9,99 euros al mes, con el primer mes gratis, sin compromisos. También existe la opción de contratación anual, a cambio de 99,99 euros.

La suscripción a DAZN incluye todos los eventos que retransmite, no solo las carreras de MotoGP y Fórmula 1. Entre esas competiciones se incluyen la Premier League inglesa, la Euroliga y Eurocup de baloncesto, la UFC o torneos del circuito femenino de tenis, entre otros. Además, DAZN también incluye la señal en directo de Eurosport 1 y Eurosport 2, que emite entre otros el Giro de Italia o varios de los grandes torneos de tenis.

Movistar vuelve a contar con todo el motor

Movistar por su lado vuelve a contar con los grandes deportes del motor, aunque estos solo están incluidos de por sí en su pack de fibra y móvil más completo, Fusión Total Plus, que tiene una cuota mensual de 172 euros. Igualmente, DAZN entra a formar parte del paquete Motor, que, con un coste de 10 euros mensuales, se puede añadir a cualquier pack de fibra y móvil salvo el más económico, Fusión 0.

De este modo, la combinación de la Fusión más barata (Fusión Inicia) que permite añadir el paquete Motor y el mismo tiene un coste de 81 euros al mes, incluyendo fibra a 300 Mbps, fijo con llamadas ilimitadas a otros fijos, una línea móvil con llamadas ilimitadas y 40 GB, una segunda línea con llamadas a 0 céntimos y 5 GB, además de más de 80 canales de televisión.

Por tanto, los usuarios tienen ahora dos vías para acceder a MotoGP y la Fórmula 1. DAZN aporta facilidad e inmediatez en la contratación, ya que tramitada el alta se puede acceder a todos sus contenidos. Los clientes de cualquier operador pueden acceder a esta plataforma, por lo que no hay impedimento alguno, como antes existía para acceder a la Fórmula 1. Eso sí, los que accedan a los deportes del motor mediante Movistar contarán un menor retardo en la señal respecto a la propia DAZN, siempre que se accedan a los canales mediante su decodificador.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.