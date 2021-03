Telepizza Sweet hecha con Oreo, la última tendencia en postres Comunicae

miércoles, 24 de marzo de 2021, 14:49 h (CET) Después de la Telepizza Kit Kat y la Telepizza Sweet Caja Roja, Telepizza sigue ampliando su oferta de pizzas dulces con el lanzamiento de la nueva Telepizza Sweet hecha con Oreo. Un nuevo lanzamiento con el que Telepizza invita a sus clientes a disfrutar de los placeres de la vida y a compartir un momento dulce La realidad es que las mejores comidas o cenas con familia y amigos siempre terminan con un postre, uno de esos pequeños placeres que cuando lo compartes sabe mejor. Y es que en un contexto marcado por la crisis sanitaria, son las pequeñas cosas las que distinguen y hacen especial el día a día. En el último año se ha aprendido a apreciar de forma mucho más intensa ese café perfecto con espuma y canela antes de ir a trabajar, el olor a palomitas que acompaña a una buena película, encontrarnos un billete en ese vaquero olvidado y los momentos que se comparten con la familia o amigos rodeados de buena comida. Y es que si hay un placer que atrae a los españoles, es la comida y especialmente los alimentos dulces, cuyo consumo en España aumentó un 50% a raíz de la pandemia, según el estudio 'International Journal of Gastronomy and Food Science'.

Es por ello que Telepizza, la marca líder de delivery pizza en España, en colaboración con Mondelez, vuelve a sorprender a sus clientes y a los amantes del dulce con una nueva propuesta: la Telepizza Sweet hecha con Oreo. Una sorprendente combinación elaborada a base de una dulce mousse de vainilla sobre una masa negra, con topping de trozos de galletas Oreo y una deliciosa salsa de chocolate blanco. Esta nueva Telepizza combina lo mejor de las galletas Oreo con la icónica masa de Telepizza, una placentera mezcla de ingredientes que da como resultado un creativo postre ideado para los amantes del dulce.

Telepizza lleva casi 35 años elaborando sus pizzas con pasión, haciendo que cada uno de sus productos sea concebido para crear y compartir momentos únicos e inolvidables. Algo también presente en este nuevo lanzamiento, el cual estará disponible a partir de hoy 24 de marzo en todas las tiendas Telepizza y a través de la web y la app de la marca, por solo 5,95 euros.

Telepizza Sweet, la línea de pizzas más dulces

Combinar lo mejor del dulce y lo mejor de las pizzas no es nada nuevo en Telepizza. En San Valentín de 2017, Telepizza lanzó la Telepizza Sweet de KitKat, una pizza rellena de chocolate fundido y trozos de KitKat. Un año después, llegó la Telepizza Sweet Caja Roja, una pizza cubierta de chocolate Nestlé y avellana, con un toque de cacahuete.

Después de estas creaciones, Telepizza, en colaboración con Mondelez, sigue expandiendo su categoría más dulce con la Telepizza Sweet hecha con Oreo para que los amantes del dulce tengan un nuevo objeto de deseo y disfruten más que nunca de los placeres de la vida.

