XI Informe Adecco ¿Dónde encontrar empleo si se está en paro?

miércoles, 24 de marzo de 2021, 14:00 h (CET) Adecco quiere poner de manifiesto cuáles son los sectores que presentan mejores perspectivas de empleo en nuestro país y qué perfil será el más demandado en esa área para poder orientar en la búsqueda de una oportunidad laboral a lo largo de todo 2021 tanto a los desempleados como a aquellas personas que están pensado en cambiar de empleo, reorientar su carrera o a jóvenes que decidan en los próximos meses hacia dónde dirigir su formación y posterior carrera laboral Los últimos datos de paro conocidos en nuestro país siguen arrojando cifras preocupantes: bajadas interanuales en la afiliación a la Seguridad Social, aumento del desempleo y un importante núcleo de trabajadores y trabajadoras afectados por ERTEs. Sin embargo, las previsiones macroeconómicas facilitadas desde el Gobierno y diferentes organismos internacionales como la OCDE hablan de la recuperación económica de España como un hecho para la segunda mitad de año y esa recuperación traerá aparejada una mejora del mercado laboral.

A la espera de la llegada de esa recuperación, a día de hoy existen ya sectores donde se están buscando perfiles para incorporar inmediatamente al mercado de trabajo.

Es por ello que, Adecco, líder mundial en gestión de recursos humanos, quiere poner de manifiesto cuáles son los sectores que presentan mejores perspectivas de empleo en nuestro país y qué perfil será el más demandado en esa área para poder orientar en la búsqueda de una oportunidad laboral a lo largo de todo 2021 tanto a los desempleados como a aquellas personas que están pensado en cambiar de empleo, reorientar su carrera o a jóvenes que decidan en los próximos meses hacia dónde dirigir su formación y posterior carrera laboral.

Así, los perfiles que experimentarán una mayor demanda a lo largo del presente año en diferentes sectores serán: CRA o especialistas en la monitorización de ensayos clínicos, montadores/as electromecánicos, operadores/as de Energías Renovables, perfiles de Data Analyst, técnicos/as comerciales para la banca, operarios de producción (envasadores, empaquetadores, paletizadores, etc.), controllers audiovisuales, mozos/as de Picking para empresas de distribución y/o alimentación, teleoperadores/as de venta y mozos/as manipuladores.

En palabras de Roberto Villar, director nacional de Ventas del Grupo Adecco: “a pesar del complicado año en materia de empleo, hay sectores que poco a poco van recuperando su tono y otros, no solo no han sufrido de cerca esta crisis, sino que se han hecho fuertes en este entorno. Aquí es donde más oportunidades de empleo existen ahora mismo. Además, del lado de las personas que buscan trabajo los procesos de upskilling y reskilling son en este momento cruciales como salida a esta situación”.

Dónde encontrar empleo, por sectores:

CRA (Clinical Research Associate)

Si en 2020 y en lo que va de 2021 ha habido un sector que no ha parado de demandar personal en nuestro país ese es el de Life Sciences. La irrupción de la pandemia mundial de la COVID-19 ha hecho que se disparasen las ofertas para el personal sanitario a todos los niveles y también, para los profesionales involucrados en el proceso de desarrollo de vacunas, medicamentos y, en general, en la realización de ensayos clínicos.

Precisamente, dentro de este contexto, Adecco Life Sciences señala que este año está aumentando notablemente la demanda de perfiles de Clinical Research Associate (CRA) y que estos profesionales serán los más buscados del sector en este 2021.

La figura de CRA es la del/la especialista en la monitorización de ensayos clínicos en los que están implicados tanto los hospitales como los laboratorios privados. Son los encargados de organizar y realizar las pruebas necesarias para comprobar la eficacia y la seguridad de nuevos medicamentos. Estas pruebas son imprescindibles para que los productos sean autorizados por las agencias de medicamentos de los distintos países, y para que puedan ser comercializados por la industria farmacéutica con las garantías que la legislación exige.

Un/a CRA se encarga de la participación en el desarrollo de los ensayos clínicos, puesta en marcha, seguimiento y monitorización de ensayos clínicos en diferentes áreas terapéuticas. Los equipos de CRA trabajan en departamentos de investigación de la industria farmacéutica o en Contract Research Organizations (CROs), fundaciones biomédicas, grupos de investigación y en unidades de investigación clínica en hospitales.

La demanda de este perfil va completamente relacionada con el número y la tipología de estudios en fase de ensayo clínico que se encuentren en ese momento en la industria farmacéutica. A mayor inversión financiera en la investigación en la industria farmacéutica, mayores estudios nuevos se pueden realizar. Actualmente, hay estudios relacionados que involucran a muchos pacientes como pueden ser los estudios de oncología o bien relacionados con el SARS- COV-2 que necesitan de una mayor presencia de estos profesionales. Pero, si bien el peso de los estudios oncológicos siempre ha sido importante, la gran inversión y apuesta de numerosas compañías farmacéuticas en estudios relacionados con la nueva pandemia mundial ha generado una gran demanda de este perfil.

Por regiones, su demanda es mayor en la Comunidad de Madrid (donde prácticamente se concentran la mitad de las vacantes), Cataluña y el País Vasco.

Los requisitos que debe cumplir este perfil son los siguientes:

Formación: Las empresas buscan titulados/as universitarios superiores en Ciencias de la Salud como por ejemplo Farmacia, Biología, Bioquímica o Biotecnología. Se valora muy positivamente contar con un Máster en Monitorización de Ensayos Clínicos, y cada vez más, es imprescindible contar con un nivel de inglés avanzado.

Experiencia: Para empezar a trabajar como CRA I en una posición junior, es necesaria contar con la formación anterior pero no se exige experiencia previa. Para perfiles senior CRA o/y CRA II se requiere una experiencia previa de al menos 3 años habiendo desarrollado las funciones de CRA.

Aptitudes valoradas para el puesto: Iniciativa, orientación a la calidad, planificación y organización, análisis y solución de problemas, comportamiento ético y habilidades de comunicación.

Retribución: Los perfiles de entre 1 año y 3 años de experiencia están en un rango alrededor de 30.000 – 35.000 € brutos anuales; mientras que los perfiles más senior pueden estar entre los 35.000 a los 55.000 € brutos/anual según la experiencia y área terapéutica de especialización. Montador/a Electromecánico

El sector de la automoción se vio en 2020 fuertemente afectado por la crisis sanitaria pues la reducción de la movilidad ha sido decisiva para frenar la producción de vehículos. La automoción cerró el año con una caída del 32%, según la patronal del sector. A pesar de este escenario desalentador, las previsiones macroeconómicas apuntan a que, en el segundo semestre de este año, la recuperación de la industria empiece a materializarse. Aun así, hay posiciones que siguen siendo muy demandadas en aquellas plantas donde se está ya operando a pleno rendimiento. Es el caso, según Adecco Automoción, del perfil de Montador/a Electromecánico.

Se trata del profesional encargado de realizar el montaje electrónico de los diferentes componentes del vehículo. En general, es un perfil que escasea en el mercado de trabajo, aunque tiene una amplia polivalencia dentro del sector y tiene una rápida inserción en el mercado laboral. Prácticamente, estos profesionales se encuentran en situación de pleno empleo en la industria automovilística.

La demanda de este tipo de perfiles varía en función de las diferentes autonomías. Cataluña, por su parte, lidera la demanda de los montadores electromecánicos, pues aglutina el 24% de las ofertas destinadas a este perfil. Le siguen Castilla y León y el País Vasco, con un 14% cada una. Entre el 11% y el 6% se encuentran autonomías como Aragón, Galicia, la Comunidad de Madrid y Navarra, mientras que las demás regiones aglutinan menos del 4% de la demanda.

Los requisitos que debe cumplir este perfil son los siguientes:

- Formación: Se requiere contar con Formación Profesional, ya sea un Ciclo de Grado Medio o Superior Electrónico o Mecánico.

- Experiencia: Puede ser relevante o decisoria entre dos candidatos, pero no es obligatoria ya que es un perfil deficitario en la industria.

- Aptitudes: Las habilidades más demandadas para este puesto son la orientación a la calidad y al detalle y capacidad de organización y planificación.

- Retribución: La retribución media para estos perfiles oscila entre los 18.000 y los 24.000 euros brutos al año.

Operadores/as de Energías Renovables

El sector energético está en plena transformación, especialmente enfocada a dos aspectos clave: la movilidad sostenible y la transición energética. Está previsto que en los próximos diez años se movilicen más de 240.000 millones de euros destinados a esa transición energética en nuestro país y podrán generarse entre 250.000 y 300.000 nuevos puestos de trabajo directos. Pero ya muchos son los perfiles que se están incorporando a las plantillas energéticas, como ingenieros/as, jefes/as de proyectos, o comerciales energéticos, sin embargo, para Adecco Energéticas, los profesionales que más demanda tendrán en 2021 serán los operadores/as de Energías Renovables.

Estos perfiles encontrarán mayores oportunidades de empleo en la Comunidad de Madrid por encontrarse muchas de las sedes centrales allí pero también en autonomías como Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía, donde la presencia de parques eólicos y de energías renovables es más intensa que en otras zonas.

Los requisitos que debe cumplir este perfil son los siguientes:

- Formación: La formación necesaria para este perfil es un Ciclo formativo de grado medio y/o superior en el campo de las energías renovables, diseño en fabricación mecánica, etc.

- Experiencia: Las empresas valoran positivamente contar con una experiencia mínima de uno o dos años en sistemas de energías renovables (térmicos y fotovoltaicos) y en funcionamiento de aerogeneradores.

- Aptitudes: Las compañías energéticas valoran por encima de todo tener buena capacidad en la resolución de problemas y una excelente orientación a la calidad.

- Retribución: En líneas generales, la retribución media para estos perfiles ronda los 20.000-25.000 euros brutos al año.

Data Analyst

Según el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), el sector TIC genera casi 450.000 puestos de trabajo en España y desde el año 2014 el mercado laboral en esta área crece a ritmo notable. Además, es uno de los pocos sectores que ha mejorado sus cifras de facturación y empleo en 2020, a pesar de la crisis sanitaria y económica del coronavirus. Dentro de este mercado, uno de los pilares fundamentales es la ingeniería y análisis de datos: una rama en auge ya que muchas empresas necesitan más que nunca analizar todos los datos de los que disponen, con el objetivo de construir estrategias comerciales, mejorar sus procesos, aumentar la satisfacción de sus clientes, etc.

Es por ello que se puede identificar la figura del Data Analyst como un perfil clave del sector (aunque no el único) que seguirá siendo muy buscado a lo largo del presente año, según la división Adecco TIC.

La principal función de este profesional consiste en inspeccionar, limpiar y transformar datos con el objetivo de resaltar información útil, para sugerir conclusiones y apoyo en la toma de decisiones de las compañías.

Este perfil es deficitario prácticamente en todas las comunidades autónomas. Sin embargo, la demanda es especialmente elevada en zonas como la Comunidad de Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana, el País Vasco y Andalucía.

Los requisitos que debe cumplir este perfil son los siguientes:

- Formación: Las ramas requeridas para estas posiciones son amplias. Desde Ingeniería Informática, Ingeniería de Telecomunicaciones, licenciados en Estadística y/o Matemáticos, o incluso, titulados de Formación Profesional II con especialidad técnica. Se valora positivamente la realización de un Máster especializado.

- Experiencia: Para este perfil es habitual que las empresas soliciten experiencia previa de mínimo 2 años en el análisis de datos, leguajes de programación como Python y R, experiencia en minería de datos, ETL y extracción.

- Aptitudes: Las habilidades mejor valoradas por las empresas en estos perfiles son la orientación al detalle, alta capacidad analítica, visión de negocio y técnica y orientación al cliente.

- Retribución: En el caso de los perfiles más junior, el salario puede partir de los 24.000 euros brutos anuales. Con dos años de experiencia, estos profesionales empiezan a moverse en los 35.000 euros, al menos, en las grandes ciudades.

Técnico/a comercial

Desde el estallido de la crisis del año 2008, la red nacional de oficinas comerciales de las entidades financieras se ha reducido en más de 20.200 oficinas, lo que supone un descenso del 46%. Y esto ha supuesto también la eliminación de muchos puestos de trabajo en el sector (cerca de 90.000). Para garantizar la solvencia del sector financiero ha sido necesario eliminar las duplicaciones surgidas por las fusiones en la Banca y la pérdida de importancia de la red como canal de relación con el cliente (el proceso de digitalización de la banca avanza a gran velocidad y muchas operaciones se realizan ya a través de las webs, el teléfono móvil y diversas apps) explican, en gran parte, estos ajustes.

Las entidades bancarias continúan inmersas en procesos de transformación digital, pasando de un modelo de sucursales y personas a un modelo intensivo en tecnología que hará que tengan una estructura de costes más liviana, a lo que se le une el efecto digital que dará más capacidad de atraer más clientes a un coste menor. Si bien es cierto que este cambio de modelo conlleva aparejado el cierre de sucursales “físicas”, no está afectando a la intensidad comercial de captar más clientes, a través no sólo de la venta presencial sino también digital. Es por ello que, para Adecco Banca y Seguros, el técnico/a comercial será el perfil que más se busque en el sector a lo largo del año.

Entre las funciones principales que realizan estos profesionales están la atención al cliente (mantenimiento de la cartera de clientes, fidelización y captación de nuevos clientes) y la venta de productos financieros.

La demanda de este perfil es más o menos elevada en función de la zona geográfica. En este caso, la Comunidad de Madrid es la que más técnicos comerciales requiere, con 4 de cada 10 ofertas de empleo. Le sigue Cataluña, con el 31% sobre el total nacional. Entre las dos, por tanto, aglutinan más de 7 de cada 10 ofertas de todo el país. También requieren de este tipo de profesionales especialmente Galicia y Baleares, aunque son posiciones recurrentes en la mayoría de autonomías.

Los requisitos que debe cumplir este perfil son los siguientes:

- Formación: Las empresas valoran positivamente que los candidatos cuenten con formación universitaria (grado, diplomatura o licenciatura) en Derecho, ADE, Económicas o titulaciones similares.

- Experiencia: Para estos perfiles es importante tener algún tipo de experiencia en trato con el cliente, aunque sea en sectores distintos al ofertado. Tener claro el plan de carrera y aprovechar al máximo la formación que se ofrece desde la empresa.

- Aptitudes: Los puntos fuertes valorados para este puesto son las habilidades comunicativas, la vocación comercial, la constancia y tener afán de superación.

- Retribución: El salario bruto anual para estos profesionales oscila de los 18.000 a los 21.000 euros de fijo más una parte de salario en variable en función de los objetivos fijados.

Operario/a de Producción (envasadores, empaquetadores...)

Según los últimos datos aportados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la industria de alimentación y bebidas es la primera rama manufacturera del sector industrial español; abarca más de 30.500 empresas y emplea a medio millón de personas. Para el sector, 2020 ha sido un año en el que, si bien algunas ramas han visto caer su actividad (como la de Bebidas derivado sobre todo de los cierres en la Hostelería), la distribución alimentaria ha sido más esencial que nunca y ha sido un sector potente durante todo el año. Y así parece que seguirá siendo en este 2021.

Es por ello que Adecco Alimentación ha detectado que el perfil de Operario/a de producción (envasadores, empaquetadores, paletizadores…) será el más demandado del año dentro de la industria alimentaria.

Las funciones que debe cumplir un perfil de este tipo son: garantizar el desarrollo correcto del proceso de producción, cumpliendo los objetivos fijados; establecer la revisión de los mecanismos de control de proceso para cumplir los estándares de calidad de producto; asegurar el cumplimento de las gamas de limpieza y de automantenimiento propias; proveer la correcta cumplimentación de los registros documentales de su puesto y turno al encargado de producción, así como avisarle de cualquier anomalía detectada para su inmediata subsanación; ajustar los equipos y sistemas auxiliares a su cargo, conforme a las instrucciones técnicas y parámetros de proceso, que aseguren el óptimo funcionamiento de los mismos, con el menor desperdicio de producto, y que garantice el cumplimiento por parte de producción de cada una de las líneas; cumplir y hacer cumplir los puntos de control (PC), puntos críticos (PCC) y KPI´S y participar en los planes de limpieza, desinfección y mantenimiento de su área.

La demanda de operarios de producción en la industria alimentaria es muy variada y está muy repartida entre las distintas regiones españolas. Algunas de las autonomías donde más se buscan estos profesionales son Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, Andalucía, Aragón y la Comunidad Valenciana.

Los requisitos que debe cumplir este perfil son los siguientes:

- Formación: La formación deseada para estos perfiles es un grado -medio o superior- de Formación Profesional, con especialidad industrial; aunque no siempre es imprescindible. En ocasiones, se requieren conocimientos de dominio de herramientas informáticas.

- Experiencia: Para este perfil es habitual que las empresas soliciten experiencia mínima demostrable de 2 años en ajuste de maquinaria industrial de envasado.

- Aptitudes: Las habilidades más valoradas para este puesto son tener una buena actitud, trabajo en equipo, alto grado de responsabilidad personal, autonomía de trabajo e iniciativa.

- Retribución: A nivel general, para este tipo de perfiles, el salario bruto anual se sitúa entre los 18.000 y los 24.000 euros brutos anuales.

Controller audiovisual

Al igual que ha ocurrido en la mayoría de sectores, la digitalización es un proceso clave en el ámbito audiovisual y prueba de ello es la convivencia de diferentes plataformas digitales de pago por contenidos en nuestro país, que están apostando de forma muy activa por la producción de contenidos propios. Además, la pandemia ha traído un mayor consumo de series en los hogares, lo cual ha favorecido al sector. Y esto a su vez ha hecho que en ciertas zonas exista déficit de determinados puestos.

Es el caso del Controller Audiovisual, figura muy demandada según constata Adecco Audiovisual. Esta apuesta de las plataformas por los proyectos de ficción nacionales y el aumento de estos en toda la geografía española, con presupuestos y duraciones cada vez mayores, ha derivado en un déficit de estos profesionales, especialmente de aquellos que cuentan con la experiencia y conocimiento del sector suficiente como para asegurar que el seguimiento de costes e imputaciones de las partidas presupuestarias de cada departamento se realiza de forma correcta.

La función principal de esta figura es llevar, en base al presupuesto desarrollado por el director de Producción, el control y gestión de los costes de la producción (largometraje, serie, spot). Y para gestionarlo necesita contar con un equipo de contables a su cargo.

Estos perfiles pueden ser contratados en cualquier zona geográfica del país, en función de las necesidades del proyecto, aunque principalmente este sector se concentra en Madrid y Barcelona.

Los requisitos que debe cumplir este perfil son los siguientes:

- Formación: Las empresas que buscan este tipo de perfiles solicitan una titulación de grado superior de Administración y finanzas o títulos superiores relacionados; además, se valora contar con formación específica en el Sector Audiovisual, como un ciclo de grado superior en producción audiovisual, y tener conocimientos básicos de manejo de programas específicos de contabilidad.

- Experiencia: Para estos perfiles sí se suele pedir experiencia previa en contabilidad en una empresa o en una producción audiovisual.

- Aptitudes: Se recomienda contar con visión estratégica, orientación a resultados, gestión del tiempo y resolución de problemas.

- Retribución: Los salarios de estas posiciones varían en función de la duración del proyecto o de si es personal de estructura o no. En los largometrajes y series de plataformas que son proyectos temporales el salario varía entre los 1.000 y los 1.500 euros brutos semanales en función de la experiencia y dificultad del proyecto. En proyectos de estructura para televisión esa retribución estaría entre los 36.000 y 45.000 euros brutos anuales.

Picking para empresas de Distribución y/o Alimentación

La inestabilidad que vive la economía española desde hace un año está haciendo que en diversos sectores se produzcan muchos picos de demanda que las empresas no pueden cubrir internamente. A esto se le une la proximidad de la campaña primavera-verano donde las empresas ya están preparando su stock.

Así, la división especializada en este tipo de perfiles, Adecco Retail-Distribución, ha detectado un incremento general de la demanda de trabajadores por parte de las empresas del sector, entre los que destaca el perfil de mozo/a de picking, especialmente demandado entre las empresas de distribución y las del sector alimentario. Estos profesionales se encargan de la preparación de los pedidos para los clientes, en los almacenes.

Durante la campaña de primavera-verano, si las restricciones para combatir el coronavirus lo permiten, habrá más demanda de estos profesionales en las zonas de costa, aunque en realidad será muy equitativa en todo el territorio nacional.

Los requisitos que debe cumplir este perfil son los siguientes:

- Formación: Para estos puestos no es preciso una formación previa, a excepción de disponer del carné de carretillero/a y, en los casos que se requiera, formación en transpaleta.

- Experiencia: Para este perfil es habitual que las empresas valoren el desempeño de funciones similares en empresas del sector, al requerir una buena productividad en el picking y más en el caso de manejo de maquinaria, carretillas, transpaleta, etcétera.

- Aptitudes: Las aptitudes más valoradas para este puesto son contar con una actitud proactiva, agilidad, compañerismo, iniciativa y rapidez.

- Retribución: La retribución de estas figuras puede variar entre las diferentes comunidades autónomas. A nivel general, para este tipo de perfiles, se sitúa entre los 18.000 y los 22.000 euros brutos al año.

Teleoperador/a de venta

Anterior a la irrupción de la Covid-19, en el sector del Contact Center ya había mucha demanda del perfil de teleoperador/a de venta debido a los cambios de modelos en la relación comercial con los clientes. La crisis sanitaria y los confinamientos han digitalizado todavía más los canales de venta, con lo que hay una gran demanda de este tipo de perfiles puesto que el e-commerce es una realidad en casi todos los hogares españoles.

Esto hace que para Adecco Contact Center el teleoperador/a de venta sea el profesional más demandado del sector en 2021.

Si se pone el foco en las diferentes regiones, la demanda de teleoperadores/as es mucho más elevada en unas zonas que en otras. Así, la Comunidad de Madrid lidera la demanda de estos perfiles. Más de la mitad de las vacantes para teleoperadores/as de venta tiene lugar en esta región. Pero no es la única autonomía con una alta concentración de ofertas para este profesional. Lo mismo sucede en Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Aragón, Galicia o Asturias, autonomías donde se buscan mucho estas figuras.

Los requisitos que debe cumplir este perfil son los siguientes:

- Formación: no es un requisito necesario para optar a estas posiciones, donde se valoran más ciertas competencias que una formación concreta.

- Experiencia: Actualmente no se solicita experiencia previa en la posición, pero sí se valora positivamente el trato con el cliente en algún momento profesional.

- Aptitudes: Las habilidades más valoradas para este puesto son las comerciales, las de relación con las personas, habilidades de comunicación, orientación al cliente, a los objetivos, y autocontrol.

- Retribución: En este caso, la retribución media bruta anual es de 13.900 euros fijos que se suelen complementar con una parte de variable en función de los objetivos y/o las ventas conseguidas.

Mozos/as manipuladores

El e-commerce en España no para de crecer. Las últimas cifras oficiales hablan de un crecimiento cercano al 20% en el pasado año, beneficiado en gran medida por la situación de confinamientos y limitación a la movilidad, restricción de los horarios comerciales y situaciones similares derivados de la crisis sanitaria.

En este contexto, el sector de la logística y el transporte ha experimentado, en paralelo, un importante crecimiento en su contratación para dar soporte a la venta online de productos en nuestro país. Fruto de todos estos cambios, las empresas se han visto en la necesidad de reforzar sus plantillas con un mayor número de profesionales. En concreto, y tal y como ha podido comprobar Adecco Logística y Transporte, el perfil de mozo/a manipulador sigue siendo uno de los fundamentales y lo será a lo largo de este 2021.

Este profesional es el encargado de atender la recepción, reparación y expedición de las mercancías adquiridas por los clientes a través de Internet.

La demanda de este tipo de perfiles es mucho mayor en el caso de las dos grandes ciudades, Madrid y Barcelona, y en la provincia de Guadalajara, donde se ubican muchos de los almacenes logísticos que dan soporte a estas empresas. Aunque algunas ciudades están despuntando también en este terreno como pueden ser Málaga, Valencia, Zaragoza, Sevilla y Bilbao.

Los requisitos que debe cumplir este perfil son los siguientes:

- Formación: Por lo general, para estos puestos las empresas no solicitan una formación especializada aunque sí pueden valorar experiencia o habilidades.

- Experiencia: Para este perfil es habitual que las empresas soliciten experiencia previa como mozo de almacén. En algunas ocasiones puede demandarse hasta 3 años de experiencia demostrada.

- Aptitudes: La particularidad más valorada para este puesto es la flexibilidad del candidato.

- Retribución: La retribución varía notablemente entre las diferentes comunidades autónomas. A nivel general, para este tipo de perfiles, se sitúa entre los 17.000 y los 20.000 euros brutos al año.

Noticias relacionadas Podersa, la principal compañía argentina de financiación de vehículos, llega a España La Fórmula 1 y MotoGP más accesibles con su emisión simultánea en DAZN y Movistar+ The Tiny Digital Factory lanza GT MANAGER, un juego de gestión de escuderías para iOS y Android La fisioterapia contribuye a la mejora física y anímica de los pacientes trasplantados, según el CGCFE Telepizza Sweet hecha con Oreo, la última tendencia en postres