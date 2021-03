Nuvix, consultora especializada en innovación y transformación de modelos de negocio, presente en 14 países Comunicae

miércoles, 24 de marzo de 2021, 14:03 h (CET) En España, la transformación digital de las compañías se ha acelerado 5 años en la mayoría de los sectores a causa del COVID-19 y, a pesar de ello, nuestro país ocupa el decimotercer puesto de la Unión Europea respecto a la integración de la tecnología digital en las empresas Nuvix Consulting, consultora especializada en la innovación y en la transformación de modelos de negocio, ofrece a las empresas las claves para adaptarse y crecer en un nuevo entorno económico que se encuentra en constante evolución. Debido a la influencia de factores externos, como el COVID-19, 2020 supuso un punto de inflexión para el tejido empresarial y provocó grandes cambios en la forma de hacer negocios, siendo uno de los más destacables la apuesta por las nuevas tecnologías. Muchas compañías se vieron obligadas a acelerar sus planes de digitalización para poder continuar con su actividad empresarial de forma remota. De hecho, en España, la pandemia ha acelerado en unos 5 años la transformación digital de las compañías en la mayoría de los sectores.

A pesar de ello, esta crisis también ha evidenciado que muchos negocios y compañías en España no se han adaptado aún a la digitalización que demandan sus sectores profesionales. Así, el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales 2020 elaborado por la Comisión Europea, sitúa a nuestro país en el decimotercer puesto de toda la UE en cuanto a la integración de la tecnología digital por parte de las empresas. Por tanto, 2021 será un año clave para conseguir ese necesario nivel de madurez digital de las empresas.

Teniendo en cuenta este contexto, el CEO y fundador de Nuvix Consulting, Antonio Salido, señala cómo adaptarse a la tecnología ya no es una opción, sino una necesidad para las empresas. Un hecho motivado por la progresiva digitalización de los clientes, muy acostumbrados a nivel personal al comercio electrónico y a manejar todas sus transacciones desde sus smartphones u ordenadores. Aun así, son conscientes de que este puede ser un desafío difícil de cumplir para muchas empresas, especialmente para las pymes o para las que asumen este reto desde cero.

"Sin duda, estamos viviendo un momento muy complicado para la mayoría de las organizaciones, no solo por la incertidumbre económica, sino por la dificultad para adaptarse a las nuevas formas de negocio que ha impulsado la pandemia, pues cada empresa es distinta y necesita tomar caminos diferentes para lograr este objetivo", afirma Antonio Salido, CEO de Nuvix Consulting. "Para dar solución a este reto, desde Nuvix consideramos fundamental adaptarnos a las necesidades reales de cada cliente, ejecutando los proyectos a su medida, acompañándolos en todo momento en este proceso de transformación".

Desde su fundación en 2019, su red de consultores y partners ha trabajado con más de una veintena de clientes de sectores muy diferentes, en 14 países distintos (EE. UU., Gran Bretaña, España, Italia, Francia, Portugal, Alemania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Argentina, Brasil, Japón y la India) y en áreas no solo vinculadas a transformación digital, sino también modelo de negocio, posicionamiento de marca, marketing digital y tecnología, entre otras. Todos sus consultores cuentan con entre 15 y 25 años de experiencia en sus áreas de especialización trabajando con clientes como Funds People, Selinca o Principal Global Investors. Precisamente, este es uno de las factores que caracteriza a Nuvix: una red de partners, que organizan los equipos en función de la necesidad de cada cliente y ejecutan sus proyectos a medida con las más avanzadas tecnologías y métodos de gestión.

Salido es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, estudios que tiempo después complementó con un MBA en IESE y su título de Planificación Financiera designado por el European Financial Planner (EFPA). En los últimos años ha continuado adquiriendo nuevos conocimientos en el Máster Global de Negocio Digital en (ISDI) sobre transformación digital, tendencias e innovación.

Sus inicios en el mundo laboral se remontan a 1996 cuando entró como Global Graduate en el banco Citibank y combinaba su trabajo con la enseñanza, siendo profesor a tiempo parcial en IEB, Instituto de Estudios Bursátiles.

En 2004 ficha por la gestora internacional de fondos de inversión Fidelity International, donde permaneció más de 14 años y ocupó puestos de gran relevancia como Director de Marketing para Europa Continental, Responsable Global de la Marca y Consejero de la SICAV de Luxemburgo.

Su amplia experiencia y afán por innovar le llevaron a poner en marcha en 2019 y con medio siglo a sus espaldas Nuvix Consulting. Muchos autores encuadran a estos emprendedores seniors en la categoría de "emprendedores silver", haciendo referencia a aquellos que permiten preservar y compartir un acervo de conocimiento y experiencias acumulado que tienen un alto valor para la sociedad en general.

Una innovadora metodología de trabajo

Nuvix Consulting ofrece un sistema de trabajo basado en tres pasos básicos. El punto de partida es una consultoría inicial en la que ofrecen un diagnóstico claro y preciso de qué es lo que necesita la empresa. Mediante ese proceso se llega a la gestión de proyectos, donde crean soluciones adaptadas y personalizadas a cada necesidad. Además de la implementación, también se ofrecen servicios de mantenimiento activo para poder asentar los cambios puestos en marcha.

